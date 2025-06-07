Глава Рижской избирательной комиссии о беспокойстве перед подсчетом голосов

Участковые комиссии в Риге с волнением ожидают момента, когда начнется подсчет голосов избирателей, поскольку тогда потребуется запустить систему, которая ранее никогда не использовалась, сообщил агентству LETA председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис.
По его словам, сегодня в избирательных участках Риги технических проблем пока не возникало.
Звидрис пояснил, что для обеспечения выборов используются три системы: первая - это онлайн-регистр избирателей, вторая - система для хранения данных о выборах. "Эти две системы работают, и Государственное агентство цифрового развития устранило прежние проблемы", - сказал Звидрис.
Однако по третьей системе, которая отвечает за подсчет голосов и должна начать работать только после закрытия участков, остаются опасения.
По его словам, Рижская избирательная комиссия уже получила сигналы от Центральной избирательной комиссии о том, что крупным избирательным участкам в Риге, возможно, придется подождать дольше с началом подсчета голосов.
"Это значит, что предполагается вероятность возникновения проблем", - отметил Звидрис.
Тем не менее он выразил признательность за предпринимаемые усилия по поиску решений, чтобы голоса избирателей были подсчитаны как можно быстрее, даже в случае технических сбоев. Однако, добавил он, это не избавляет от опасений.
На предыдущих выборах в Рижскую думу по решению суда в трех участках пришлось пересчитать голоса. В этих участках изначально несколько сотен бюллетеней были признаны недействительными, поскольку они были вложены в неправильные конверты. Позже суд обязал признать эти бюллетени действительными.
"К счастью, на этот раз до меня таких сообщений не доходило. Все участки выполнили свою подготовку и до конца прошлой недели все проверили", — отметил Звидрис. Он подчеркнул, что все конверты проверяются на участках еще до того, как они выдаются избирателям.
Как сообщалось ранее, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно в 948 избирательных участках до 20:00. Голосование возможно в любом участке своего самоуправления.
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