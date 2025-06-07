Глава Рижской избирательной комиссии о беспокойстве перед подсчетом голосов

По его словам, сегодня в избирательных участках Риги технических проблем пока не возникало.

Звидрис пояснил, что для обеспечения выборов используются три системы: первая - это онлайн-регистр избирателей, вторая - система для хранения данных о выборах. "Эти две системы работают, и Государственное агентство цифрового развития устранило прежние проблемы", - сказал Звидрис.

Однако по третьей системе, которая отвечает за подсчет голосов и должна начать работать только после закрытия участков, остаются опасения.

По его словам, Рижская избирательная комиссия уже получила сигналы от Центральной избирательной комиссии о том, что крупным избирательным участкам в Риге, возможно, придется подождать дольше с началом подсчета голосов.

"Это значит, что предполагается вероятность возникновения проблем", - отметил Звидрис.

Тем не менее он выразил признательность за предпринимаемые усилия по поиску решений, чтобы голоса избирателей были подсчитаны как можно быстрее, даже в случае технических сбоев. Однако, добавил он, это не избавляет от опасений.

На предыдущих выборах в Рижскую думу по решению суда в трех участках пришлось пересчитать голоса. В этих участках изначально несколько сотен бюллетеней были признаны недействительными, поскольку они были вложены в неправильные конверты. Позже суд обязал признать эти бюллетени действительными.

"К счастью, на этот раз до меня таких сообщений не доходило. Все участки выполнили свою подготовку и до конца прошлой недели все проверили", — отметил Звидрис. Он подчеркнул, что все конверты проверяются на участках еще до того, как они выдаются избирателям.

Как сообщалось ранее, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно в 948 избирательных участках до 20:00. Голосование возможно в любом участке своего самоуправления.