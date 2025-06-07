KNAB начнет проверку сообщений с призывом проголосовать за определенный список или кандидата

К 16.00 KNAB получило 56 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. Большинство сигналов касалось бесплатных действий в социальных сетях, которые разрешены законом.

В пяти случаях KNAB обратил внимание Государственной полиции на возможные нарушения закона в городской среде, но они не подтвердились.

KNAB также получил девять сообщений о текстовых сообщениях с призывами голосовать за определенный список или кандидата.

KNAB начнет углубленную проверку, чтобы убедиться, что распространение таких текстовых сообщений соответствует положениям закона.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (VDD) зафиксировала небольшое увеличение количества полученных сигналов о возможных противоправных действиях в ходе избирательного процесса, которые могут повлиять на итоги выборов, включая сообщения о возможной покупке голосов и других формах влияния на избирателей.

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По состоянию на 12:00 VDD зафиксировала 63 таких сигнала, а к 16:00 их число увеличилось до 77. Большинство из них касались именно подозрений в покупке голосов и давления на избирателей, сообщили агентству LETA в службе.