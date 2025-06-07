Онлайн Подсчет голосов на местных выборах близится к завершению; Ринкевич резко раскритиковал ЦИК

Утром в воскресенье, 8 июня, подсчет голосов по всей Латвии близится к завершению. Победители выборов уже определились в Даугавпилсе, Резекне, Лиепае, Вентспилсе, а также в большинстве регионов Латвии. Наибольшая интрига по-прежнему сохраняется в Риге. Как прошли выборы, какие результаты ожидаются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.