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Липину интересно Главные итоги этих выборов (1)

Муниципальные выборы 2025 года. Лидеры рижских списков: Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"), Юлия Степаненко ("Суверенная власть"), Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и Эдвард Ратниекс (Нацобъединение)

Пусть и позже, чем ожидалось, но мы узнали, кто же будет управлять столицей Латвии и всеми остальными городами и краями нашей страны. Что ж, настало время анализа: чего нам ждать в ближайшие годы, какие уроки стоит вынести партиям и к чему стоит готовиться перед выборами в Сейм (а они уже в следующем году)?

Видео: Партии ожидают результатов выборов

Росликов надоедает, "Суверенная власть" - новый любимчик?

В тех же предвыборных опросах три "русские" партии: "Стабильности!", "Суверенная власть" и "Согласие" шли рядом. Более того, по последним данным, партия Алексея Росликова даже вырвалась вперед, обойдя "Новое Единство" действующего мэра столицы.

Но реальные результаты отличаются принципиально. Партия "Стабильности!" прошла в Рижскую думу, но получила лишь 6,9% голосов избирателей. А вот у "Суверенной власти" аж 12,1%! Это особенно показательно в сравнении с выборами в Сейм 2022 года - тогда именно на рижских участках "Стабильности!" получила 9,15% голосов, а "Суверенная власть" - лишь 5,02%.

Однако за три года все изменилось принципиально. И я думаю, что дело в личности Алексея Росликова.

Представитель партии "Суверенная власть" Вадим Баранник обиделся на нашу предвыборную схему, в которой "Стабильности!" и "Суверенную власть" разделял лишь вопрос "Росликов надоел?".

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