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Фото Израильские военные перехватили яхту с Гретой Тунберг на борту

Фото статьи

Рано утром в понедельник, 9 июня, израильские силы поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло в сектор Газа и на борту которого находится экоактивистка Грета Тунберг.

Министерство иностранных дел Израиля назвало эту акцию пиар-мероприятием, заявив, что "селфи-яхта знаменитостей" была перенаправлена к израильскому побережью.

В заявлении министерства говорилось, что пассажиры будут возвращены в свои страны проживания, а гуманитарная помощь будет доставлена в Газу по установленным каналам. Позже были распространены кадры, на которых видно, как израильские военные раздают активистам, одетым в оранжевые спасательные жилеты, бутерброды и воду.

"В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе", - говорится в сообщении министерства.

Яхта Madleen, принадлежащая так называемой коалиции "Флотилия свободы", покинула Италию 1 июня. Активисты утверждали, что ее цель прорвать морскую блокаду сектора Газа, организованную Израилем, и доставить гуманитарную помощь в контролируемую "Хамасом" территорию.

На борту яхты также находится депутат Европейского парламента Рима Хасан, член французской левой партии "Непокоренная Франция" (LFI), ранее прославившаяся скандальными заявлениями по поводу Ближнего Востока.

Она планировала в феврале посетить оккупированные Израилем палестинские территории в составе делегации Европарламента, однако Израиль отказал партии во въезде.

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