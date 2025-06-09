Полиция разыскивает пропавшую женщину

Сотрудники Государственной полиции разыскивают без вести пропавшую Эдиту Новикову 1980 года рождения, которая 6 июня этого года около 16:00 вышла из своего дома в Риге на улице Латгалес и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 160 см, черные волосы до плеч. На момент исчезновения была одета в светло-голубые джинсы, светлый свитер и белую спортивную обувь.
Полиция просит посмотреть на фотографию женщины и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 112 или 67950255.
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