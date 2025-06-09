Ссора Маска и Трампа - плохая новость для Кремля

В свете таких заслуг, если они реально были, Илон Маск явно претендовал на ведущую роль в администрации Дональда Трампа - по крайней мере, неформальную. В самом начале, после прихода к власти тогда еще избранного, но не вступившего в должность, президента Трампа, Маск позволял себе участвовать в его международных телефонных разговорах. Он фактически переселился в резиденцию Мар-а-Лаго. Да и во главе DOGE (хотя как потом выяснилось, он даже не был там формальным начальником) Маск вмешивался в работу буквально всех министерств и ведомств в США, сумел некоторые из них, такие, как Агентство USAID закрыть, а другие радикально реформировать.

При этом не секрет, что в новой американской администрации Маск был одним из самых идейно близких к Кремлю деятелей. Не секрет, например, что Маск общался с Владимиром Путиным еще до прихода Трампа к власти. Он же жестко критиковал Украину и Зеленского. Так что можно сказать, что миллиардер был одним из катализаторов заигрывания нового американского лидера с Кремлем, которое выразилось, в частности, в ведении многомесячных переговоров по прекращению войны в Украине в формате "умиротворения агрессора".

Все те же, но без Маска