Польша подняла в воздух истребители из-за ударов России по Западной Украине

"В связи с интенсивной воздушной атакой Российской Федерации на территорию Украины с утра польские и союзные самолеты начали действовать в воздушном пространстве Польши", - говорится в заявлении оперативного командования в Варшаве.

Россия в ночное время нанесла удары далеко за линией фронта, атаковав Западную Украину десятками беспилотников и ракет. Как сообщил мэр Ровно Александр Третьяк, это была крупнейшая атака на данный регион.

В Киеве в результате воздушного удара пострадало офисное здание.

"В результате российской атаки повреждено офисное здание. На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", - написал глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Польша является одним из ближайших союзников Украины и служит важнейшим логистическим центром для поставок западной военной помощи Киеву.

В марте 2024 года Польша сообщила, что в ее воздушное пространство залетела российская крылатая ракета, и потребовала от Москвы объяснений.

Аналогичный инцидент произошел в декабре 2023 года, когда российская ракета на несколько минут вошла в воздушное пространство Польши, прежде чем вернуться в Украину.