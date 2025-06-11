Русский союз Латвии оспаривает результаты выборов в Лиепае

В Лиепае в выборах приняли участие 20 004 избирателя, но действительными были признаны 19 819 конвертов. По подсчетам партии, за список РСЛ проголосовали 929 человек, или 4,64% избирателей, и для преодоления 5-процентного барьера не хватило всего 62 голосов.

По мнению Осиповой, недостающие избиратели "были просто украдены из списка" или исчезли из-за технической ошибки.

В заявлении утверждается, что в день голосования, примерно в 13.50, на 230-м избирательном участке было зафиксировано перемещение урны для голосования. Осипова ссылается на свидетельства очевидцев о том, что урну принесли на избирательный участок несколько человек, а другие урны остались без присмотра.

Осипова также отметила расхождения в информации о голосах, поданных из-за рубежа: сначала, в ночь голосования, на официальном сайте появилась информация о том, что из-за рубежа было подано 64 голоса, но позже это число уменьшилось. Несмотря на то, что голосование проходит в закрытом режиме и его содержание никому не разглашается, в партии знают, что за границей проголосовало как минимум шесть человек, но засчитано было только два голоса.

Кандидат из совместного списка "Суверенная власть"/ "Младолатыши" Раймонд Лейниекс-Пуке на этой неделе также оспорил в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) результаты выборов в Елгаве в связи с техническими проблемами.

Как сообщалось ранее, на муниципальных выборах в Лиепае победила Лиепайская партия, которую представляет действующий мэр Ансиньш - она получила 45,74% голосов, что обеспечивает ей стабильное большинство в городской думе, или девять мест из 15.

Второе место с 20,26% голосов заняло Латвийское объединение регионов, а третье с 9,27 % голосов - Национальное объединение.