Во Франции ученик напал на сотрудницу школы с ножом

Во вторник, 10 июня, на востоке Франции 15-летний школьник напал с ножом на помощницу учителя. От полученных ранений женщина позже скончалась в больнице.
Как сообщили официальные лица, нападение произошло во время проверки сумок у входа в школу в городе Ножан, расположенном на востоке страны. 31-летняя помощница учителя получила несколько ударов ножом. Подросток задержан.
В последние годы во Франции произошло несколько подобных инцидентов, когда школьники нападали на преподавателей и сверстников. Президент страны Эммануэль Макрон осудил "бессмысленную волну насилия", жертвой которой на этот раз стала сотрудница школы.
Министр образования Франции Элизабет Борн, прибывшая на место происшествия в Ножан, выразила благодарность тем, кто помог обезвредить нападавшего и защитить других сотрудников и школьников.
С марта французская полиция проводит выборочные проверки сумок учеников и других лиц в школах и возле них с целью выявления ножей и другого оружия.
Представитель профсоюза работников образования SE-UNSA подчеркнула, что погибшая помощница "просто выполняла свою работу, встречая учеников у входа в школу". Она отметила, что трагедия доказывает: абсолютно безопасной ситуации не бывает, и необходимо делать ставку на меры профилактики.
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен осудила "нормализацию экстремального насилия", которую, по ее мнению, провоцирует бездействие властей.
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