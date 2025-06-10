Россия повредила Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию

"Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, пережившая века и символизирующая рождение нашей государственности. Взрывной волной были разрушены карнизы главной апсиды этого памятника национального значения. Этот храм XI века - душа всей Украины", - заявил Точицкий.

Министр также сообщил, что в результате атаки российских войск пострадала Одесская киностудия. "Ночью была повреждена Одесская киностудия - место, где зарождалось украинское кино. Пострадали павильоны, склады, декорации и транспортные средства. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национальному проекту о выдающемся украинском режиссере", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Украину ночью, применив более 300 дронов и несколько ракет. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Одессе и Киеве.

Галерея: Российский удар по Киеву 10 июня

Галерея: Российский удар по Одессе 10 июня