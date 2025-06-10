В 2026 году будут перенесены два рабочих дня

В Министерстве благосостояния (LM) пояснили, что в 2026 году имеются две рабочие даты, которые выпадают между праздничными и выходными днями. Так, 2 января выпадает между праздничным днем 1 января и субботой 3 января, а 22 июня приходится между воскресеньем 21 июня и праздником 23 июня.

Таким образом, рабочий день со 2 января будет перенесен на субботу, 17 января, а рабочий день с 22 июня - на субботу, 27 июня.

В министерстве отметили, что таким образом будет обеспечена непрерывность рабочей недели, из которой переносятся рабочие дни. При этом работники получат больше последовательных выходных, которыми смогут распорядиться по своему усмотрению. Общее количество рабочих дней в календарном году при этом не изменится.

Согласно Закону о труде, если в рабочей неделе один рабочий день приходится между праздничным и выходным днями, работодатель может назначить этот день выходным и перенести его на субботу той же или другой недели в рамках того же месяца.

При этом закон предусматривает, что для сотрудников государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета и работающих пять дней в неделю (с понедельника по пятницу), Кабинет министров должен издать распоряжение о переносе рабочих дней на следующий год не позднее 1 июля текущего года.