Арманева отказалась от Рижской думы ради кресла в Сейме

"После долгих размышлений я решила принять предложенный мне мандат депутата Сейма и продолжить отстаивать интересы своих избирателей на государственном уровне. Это решение далось мне нелегко, однако оно тщательно продумано. В данный момент я вижу, что именно в Сейме я смогу максимально эффективно работать над теми вопросами, которые всегда отстаивала и за которые боролась все эти годы, но не с трибуны Сейма", - написала Арманева.