Арманева отказалась от Рижской думы ради кресла в Сейме

Майя Арманева, за которую жители Риги проголосовали на прошедших в субботу, 7 июня, муниципальных выборах и которую желали видеть депутатом Рижской думы, все же решила принять мандат депутата Сейма. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
"После долгих размышлений я решила принять предложенный мне мандат депутата Сейма и продолжить отстаивать интересы своих избирателей на государственном уровне. Это решение далось мне нелегко, однако оно тщательно продумано. В данный момент я вижу, что именно в Сейме я смогу максимально эффективно работать над теми вопросами, которые всегда отстаивала и за которые боролась все эти годы, но не с трибуны Сейма", - написала Арманева.
Освободившееся место Арманевой в Рижской думе займет профессор Ринголдс Балодис, который был первым "за чертой" в списке партии "Латвия на первом месте" на выборах в Риге.
После избрания Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") в Рижскую думу фракцию партии в Сейме возглавит Линда Лиепиня, сообщили в политической силе.
Результаты выборов в Рижскую думу были официально утверждены и опубликованы вечером в понедельник, таким образом, перечисленные депутаты утратили свои полномочия в парламенте уже с сегодняшнего дня (10 июня). Итоги выборов в Риге и имена избранных депутатов были обнародованы в специальном дополнительном выпуске официального издания Latvijas Vēstnesis.
Как уже сообщалось, с сегодняшнего дня свои депутатские мандаты в Сейме теряют четыре парламентария, в том числе лидеры оппозиционных фракций - Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") и Алексей Росликов ("Стабильности!"). Также мандаты потеряют Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").
Вместо Росликова мандат депутата Сейма должен получить Руслан Верещагин.
После ухода Лусе из парламента ее мандат по списку "Прогрессивных" переходит к Селме Левренце, которая, однако, осенью прошлого года объявила о приостановке своей деятельности в партии из-за идеологических разногласий.
Вместо Спринджукса в Сейм от "Объединенного списка" должен прийти Андрей Свилан, но он уже избран в думу Саласпилсского края. Следующий кандидат в списке - Давис Мелналкснис, избранный в думу Лимбажского края. Далее идут Ромуалд Ражукс, прошедший в Рижскую думу, Ринголд Арнитис, избранный в Валмиерскую думу, и Агнесе Гедушева.
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