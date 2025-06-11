Инфорграфика, описывающая роль компаний. Фото: BBC

Telegram стал использовать Global Network Management в 2020 году. До этого те же IP-адреса принадлежали компании из Санкт-Петербурга GlobalNet.

Как пишут «Важные истории», до прошлого года бенефициаром GlobalNet был Владимир Веденеев. Но в 2024 году он «переписал ее на своих родственников»: они контролируют 96% компании, говорится в расследовании, еще 4% принадлежит Роману Венедиктову.

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Венедиктов отслужил около 10 лет в Главном центре испытания и управления космических средств Минобороны в военном городке Щелково-7.

Венедиктов был совладельцем компании «Пиринг», которая, в свою очередь, владела сетью обмена трафиком DATAIX. В 2018 году DATAIX объединилась с GlobalNet. В 2012 году партнером Венедиктова стала мать Дурова Альбина, а в 2013 году к ним присоединился брат Павла Дурова, главный инженер «ВКонтакте» Михаил Петров, пишут «Важные истории».

Еще одна компания, предоставляющая IP-адреса Telegram, — «Электронтелеком». Как и в случае с GlobalNet, ее бенефициаром до 2024 года был Веденеев, а с 2024 года — его родственники.

О связях с ФСБ и ФСО

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — один из клиентов компании «Электронтелеком».

Среди клиентов GlobalNet — Курчатовский институт (находится под западными санкциями; его директор Михаил Ковальчик — брат Юрия Ковальчука, который считается близким другом Владимира Путина) и Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами президента России (ГлавНИВЦ).