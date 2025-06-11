Комментирует Лусис Сыновья депутатов на первом месте!

Изучал результаты голосования и никак не давала покоя мысль - кто же эти люди, которые решили отдать свои голоса за "Латвия на первом месте" (LPV) и объединение партий "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши"? С Росликовым все понятно - за него голосуют те, кто хочет жить в России, но не хочет переезжать, поэтому отдают голос за того, кто мог бы "привезти Россию сюда". Но остальные?

Может показаться, что "Младолатыши" собрали все голоса антипрививочников. Но этих "мыслителей", казалось бы, не так уж много, к тому же Айнарс протестовал против вакцин гораздо заметнее, чем Юлия.

Возможно, многие проголосовали за "Младолатышей" случайно, ничего о них не зная? Просто увидели в бюллетене слово "Младолатыши" и подумали: "Ого - Алунанс, Баронс, Валдемарс и другие интеллектуалы вернулись - пора нового латышского пробуждения!" Даже не подозревая, что Юлия Степаненко и Любовь Швецова винят в развязывании войны Украину, а Рудольф Бреманис тем временем крутит роман с Глорией Гревцовой.