Видео Ночная атака российских дронов на Харьков

Среди пострадавших - восемь детей.

"Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие автомобили, разбитые окна", - написал мэр города Игорь Терехов.

Повреждено троллейбусное депо, а также многоквартирные и частные дома. В одном пятиэтажном доме загорелись 15 квартир.

"Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Все это - обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью. Коммунальные и экстренные службы, волонтеры работают без перерыва - ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды", - добавил мэр.

"Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

At least 15 apartments are on fire in Kharkiv, and at least one person has died. In different locations, people may be under the rubble after a Russian strike. This is pure terrorism. Hello, world??? pic.twitter.com/jcP0mnRZAW — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 10, 2025