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Видео Ночная атака российских дронов на Харьков

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В результате атаки российских дронов в ночь на среду, 11 июня, в Харькове -втором по величине городе Украины - погибли два человека и ранены 54, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Среди пострадавших - восемь детей.

"Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие автомобили, разбитые окна", - написал мэр города Игорь Терехов.

Повреждено троллейбусное депо, а также многоквартирные и частные дома. В одном пятиэтажном доме загорелись 15 квартир.

"Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Все это - обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью. Коммунальные и экстренные службы, волонтеры работают без перерыва - ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды", - добавил мэр.

"Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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