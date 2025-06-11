В латвийской армии появится подразделение рейнджеров. Какие требования к кандидатам?

В Национальных вооруженных силах (НВС) начали формирование нового подразделения рейнджеров, сообщили агентству LETA в НВС.
Рейнджеры - это специально отобранные и подготовленные военнослужащие, обученные тактике действий малых групп, специальной разведке и выполнению прямых операций.
Подразделение рейнджеров сможет выполнять все основные задачи, определенные силам специальных операций НАТО: военная помощь, специальная разведка и прямые действия.
Кроме того, рейнджеры будут способны вести неконвенциональные боевые действия, поддерживая национальное движение сопротивления и применяя нелинейные, асимметричные методы, поясняют НВС.
Также рейнджеры смогут поддерживать операции по борьбе с терроризмом, тем самым укрепляя внутреннюю безопасность страны и способность оперативно реагировать на гибридные угрозы. НВС подчеркивает, что это существенно усилит потенциал специальных операций в составе вооруженных сил.
Военнослужащий, изъявивший желание стать рейнджером, после отбора и сдачи вступительных экзаменов проходит первую ступень обучения продолжительностью шесть месяцев, по завершении которой получает квалификацию "рейнджер".
Эта квалификация дает право занять должность в подразделении рейнджеров и приступить к обучению по специальной тактике и узкой специализации. После успешного завершения этого этапа предоставляется право участвовать в выполнении специальных операций.
Начало следующего курса обучения первого уровня запланировано на март 2026 года.
НВС приглашает всех заинтересованных подавать заявки, написав на электронную почту dienests.suv@mil.lv. Стать рейнджером могут как мужчины, так и женщины.
Основные требования к кандидатам: гражданство Латвии, состояние здоровья в соответствии с требованиями подразделения (A6 или B5), среднее образование (предпочтительно среднее специальное или высшее). Возрастной предел - до 35 лет для боевых и боевых вспомогательных групп.
Кандидаты должны пройти физические испытания и психологическую оценку: отжимания от пола - 60 раз за две минуты, упражнение на пресс - 60 раз за две минуты, подтягивания - минимум 12 раз, заплыв на 1500 метров за 50 минут и кросс на 10 километров за 50 минут.
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