В латвийской армии появится подразделение рейнджеров. Какие требования к кандидатам?

НВС приглашает всех заинтересованных подавать заявки, написав на электронную почту dienests.suv@mil.lv. Стать рейнджером могут как мужчины, так и женщины.

Основные требования к кандидатам: гражданство Латвии, состояние здоровья в соответствии с требованиями подразделения (A6 или B5), среднее образование (предпочтительно среднее специальное или высшее). Возрастной предел - до 35 лет для боевых и боевых вспомогательных групп.

Кандидаты должны пройти физические испытания и психологическую оценку: отжимания от пола - 60 раз за две минуты, упражнение на пресс - 60 раз за две минуты, подтягивания - минимум 12 раз, заплыв на 1500 метров за 50 минут и кросс на 10 километров за 50 минут.