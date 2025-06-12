ВИДЕО "Надежд на спасенных не осталось". Потерпел крушение пассажирский самолет Ахмадабад - Лондон

Инцидент произошел во время взлета. Явные разрушения и клубы черного дыма наблюдались в районе Мегханинагар рядом со взлетной полосой.

Свидетели слышали несколько взрывов. По словам директора Генерального управления гражданской авиации, вылет рейса AI171 состоялся в 13:38 по местному времени, а крушение - в течение пяти минут.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты и спасательные службы - как минимум семь пожарных машин и многочисленные бригады скорой помощи. Главная дорога к месту аварии была закрыта.

К 18:45 по местному времени очаги пожара локализованы; в операции приняли участие 6 отрядов NDRF и более 20 пожарных расчетов, пострадавшим обеспечен "зеленый коридор" в городские больницы.

По данным бригад, в городской госпиталь уже доставлено более 100 погибших; разбор завалов продолжается, число погибших может вырасти. 10 из 60 тел нашли в здании общежития интернов медколледжа, куда врезался фюзеляж. По данным регионального издания Bombay Samachar, в момент удара там могли находиться 50-60 интернов-медиков; официального подтверждения пока нет.