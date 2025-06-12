ВИДЕО "Надежд на спасенных не осталось". Потерпел крушение пассажирский самолет Ахмадабад - Лондон

В четверг, 12 июня, пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон (аэропорт Гатвик), разбился недалеко от международного аэропорта им. Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмадабаде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел во время взлета. Явные разрушения и клубы черного дыма наблюдались в районе Мегханинагар рядом со взлетной полосой.
Свидетели слышали несколько взрывов. По словам директора Генерального управления гражданской авиации, вылет рейса AI171 состоялся в 13:38 по местному времени, а крушение - в течение пяти минут.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты и спасательные службы - как минимум семь пожарных машин и многочисленные бригады скорой помощи. Главная дорога к месту аварии была закрыта.
К 18:45 по местному времени очаги пожара локализованы; в операции приняли участие 6 отрядов NDRF и более 20 пожарных расчетов, пострадавшим обеспечен "зеленый коридор" в городские больницы.
По данным бригад, в городской госпиталь уже доставлено более 100 погибших; разбор завалов продолжается, число погибших может вырасти. 10 из 60 тел нашли в здании общежития интернов медколледжа, куда врезался фюзеляж. По данным регионального издания Bombay Samachar, в момент удара там могли находиться 50-60 интернов-медиков; официального подтверждения пока нет.
Комиссар Ахмедабада Г. С. Малик заявил AP, что надежд на спасенных не осталось; спасатели продолжают поиск тел. К месту привлечены ок. 700 военнослужащих армии и береговой охраны в поддержку пожарных и НДРФ.
Самолетом управлял капитан Сумит Сабхарвал (8200 часов налета), вторым пилотом был Клайв Кундар (1100 часов).
Air India подтвердила инцидент и пообещала регулярно публиковать обновления. Министр гражданской авиации Рам Мохан Наиду назвал случившееся "шоком и трагедией" и срочно вылетел в Гуджарат.
По официальной информации авиакомпании, деталей о пострадавших и погибших пока нет, расследование причин крушения ведет Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA); среди первичных версий - возможный отказ силовой установки либо ошибка оборудования, но официальных заключений пока нет.
Министр здравоохранения Индии заявил в парламенте, что в катастрофе "погибло много людей", не уточнив число. Reuters со ссылкой на полицию также сообщает о "многих погибших".
Air India и DGCA синхронизировали данные: 242 человека - 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров - 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев, 1 канадец; 11 детей. Сначала сообщалось, что на борту находился бывший глава штата Гуджарат Виджай Рупани; его присутствие было подтверждено по списку бронирования. Однако источники TNIE сообщают, что политик вылетел другим рейсом.
DGCA подтвердило, что капитан успел передать MAYDAY примерно через пол-минуты после отрыва от полосы; связь оборвалась сразу после этого. Летные операции аэропорта Сардар-Валлабхбхай Пател приостановлены до окончания спасательных работ.
Следователи DGCA намерены опросить диспетчеров, проанализировать данные бортового самописца и переговоров экипажа, а также осмотреть обломки сразу после завершения поисково-спасательных работ.
На 22:30 по местному времени бортовые самописцы все еще не найдены; DGCA отмечает, что их поиск - "абсолютный приоритет". Поисковые группы сосредоточены в районе хвостовой секции.
Ahmedabad plane crash LIVE VIDEO#planecrash pic.twitter.com/CbKePPuqKp— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 12, 2025
VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
(Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo
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