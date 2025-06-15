Рига готовится к Лиго - афиша мероприятий на новую неделю

19 июня с 11:00 до 11:30 и с 13:00 до 13:30 на Ратушной площади, а также с 12:00 до 12:30 в саду культурного центра "Малая гильдия" будет звучать праздничная программа в исполнении оркестра "Рига", включающая популярные мелодии из репертуара Раймонда Паулса и группы Labvēlīgais tips.

В тот же день в парке Победы с 17:00 пройдет праздничное мероприятие Jāņa sēta ("Двор Яниса") с выступлением рижских фольклорных ансамблей и детского вокального ансамбля Knīpas un Knauķi, художественным пленэром, мастерскими по плетению венков и большими деревянными играми. Во второй части программы выступит этногруппа Zeidi, а вечером всех приглашают на танцы вместе с Рижским клубом танцев.

Культурные площадки Strops также готовят собственные мероприятия. Во дворе культурного центра "Иманта" 18 июня с 19:00 пройдет концерт коллективов Dejotprieks, Imantieši, Latve и Imanta, а в 20:30 выступит Катрине Диманта. Во время мероприятия также пройдет мастер-класс по плетению венков и будут доступны большие деревянные игры.

В Зиепниеккалнсе в парке Эбельмуйжа гости площадки Strops с 19:00 смогут провести праздник вместе с Юрисом Каукулсом и этногруппой Zeidi. Будет работать мастерская латышских узоров.

19 июня в 19:00 празднование состоится на площадке Strops в Болдерае с выступлением группы Zāle и мастерской по латышским узорам. В Strops во дворе Рижской Кенгарагской музыкально-художественной школы посетители пополнят копилку песен Лиго вместе с фольклорным ансамблем Banga.

21 июня весь день в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет большой праздник Līgo. Ziedēšana ("Лиго. Цветение"). В программе выступления ансамблей танца Līgo, коллективов Sen Līgo, Līgo absolventi, детской и молодежной студии Līgo, фольклорных групп Vilcenes, Skandinieki, Savieši, Budēļi, Zemgaļi, Ceidars, Ēdol’s Ķists, Suitu vīri и ансамблей кокле.

Кульминацией праздника станет мировая премьера сценической мистерии народного танца Mēs deviņi bāleliņi.

С 20 июня на Домской площади откроется традиционный Зеленый рынок, где будут продавать праздничные травы, венки, изделия ремесленников и продукцию латвийских фермеров. Атмосферу рынка дополнит музыкальная и танцевальная программа. Рынок работает с 9:00 до 19:00.