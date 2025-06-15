Рига готовится к Лиго - афиша мероприятий на новую неделю

Сегодня, 15 июня, в Риге стартуют мероприятия, посвященные подготовке к празднику Лиго: жителей и гостей ждут творческие мастерские, концерты и различные активности, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Уже сегодня в музее "Рижский центр югендстиля" в 12:00, 13:30 и 15:00 пройдут семейные мастер-классы Visa laba Jāņu zāle! ("Хороша каждая травинка на Янов день!"), на которых можно будет подготовиться к празднику.
Посетители узнают, какие растения лучше выбрать для украшения дома, научатся создавать цветочные композиции и плести собственные венки к празднику Лиго.
20 июня с 12:00 и 21 июня с 15:00 в Рижском музее фарфора пройдет творческая мастерская Saulgrieži ("Солнцеворот"), где можно будет расписать фарфоровые изделия в различных техниках на тему летнего солнцестояния.
18 июня на Ратушной площади с 19:00 состоится масштабный танцевальный концерт Vidusvasaras dzīvestības ("Жизненные силы середины лета"), в котором примут участие ансамбль народного танца и танцевальный коллектив среднего поколения Līgo, Sen Līgo, ансамбль танца Daiļrade, коллектив среднего поколения Daiļrades zelts, детский ансамбль Dzintariņš, коллектив сениоров Līgo absolventi. Концерт проведет актриса Зане Бурницка.
В этот же день в 19:00 в парке дворца культуры "Зиемельблазма" состоится мероприятие Saimes talkā svinam Jāņus! ("Празднуем Янов день всей общиной!"). Гостей ждет танцевальная постановка ансамбля народного танца Dejotāju Saime совместно с коллективом Audа, фольклористом Андрисом Капустой и народными музыкантами.
19 июня с 11:00 до 11:30 и с 13:00 до 13:30 на Ратушной площади, а также с 12:00 до 12:30 в саду культурного центра "Малая гильдия" будет звучать праздничная программа в исполнении оркестра "Рига", включающая популярные мелодии из репертуара Раймонда Паулса и группы Labvēlīgais tips.
В тот же день в парке Победы с 17:00 пройдет праздничное мероприятие Jāņa sēta ("Двор Яниса") с выступлением рижских фольклорных ансамблей и детского вокального ансамбля Knīpas un Knauķi, художественным пленэром, мастерскими по плетению венков и большими деревянными играми. Во второй части программы выступит этногруппа Zeidi, а вечером всех приглашают на танцы вместе с Рижским клубом танцев.
Культурные площадки Strops также готовят собственные мероприятия. Во дворе культурного центра "Иманта" 18 июня с 19:00 пройдет концерт коллективов Dejotprieks, Imantieši, Latve и Imanta, а в 20:30 выступит Катрине Диманта. Во время мероприятия также пройдет мастер-класс по плетению венков и будут доступны большие деревянные игры.
В Зиепниеккалнсе в парке Эбельмуйжа гости площадки Strops с 19:00 смогут провести праздник вместе с Юрисом Каукулсом и этногруппой Zeidi. Будет работать мастерская латышских узоров.
19 июня в 19:00 празднование состоится на площадке Strops в Болдерае с выступлением группы Zāle и мастерской по латышским узорам. В Strops во дворе Рижской Кенгарагской музыкально-художественной школы посетители пополнят копилку песен Лиго вместе с фольклорным ансамблем Banga.
21 июня весь день в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет большой праздник Līgo. Ziedēšana ("Лиго. Цветение"). В программе выступления ансамблей танца Līgo, коллективов Sen Līgo, Līgo absolventi, детской и молодежной студии Līgo, фольклорных групп Vilcenes, Skandinieki, Savieši, Budēļi, Zemgaļi, Ceidars, Ēdol’s Ķists, Suitu vīri и ансамблей кокле.
Кульминацией праздника станет мировая премьера сценической мистерии народного танца Mēs deviņi bāleliņi.
С 20 июня на Домской площади откроется традиционный Зеленый рынок, где будут продавать праздничные травы, венки, изделия ремесленников и продукцию латвийских фермеров. Атмосферу рынка дополнит музыкальная и танцевальная программа. Рынок работает с 9:00 до 19:00.
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