Стало известно, во сколько Риге обойдется новый вице-мэр

Как следует из опубликованной на сайте самоуправления информации о зарплатах, нынешние вице-мэры получают по 5346 евро в месяц. Таким образом, в год это составляет примерно 64 000 евро.

Причем речь идет только о зарплате самого вице-мэра, без учета сотрудников его бюро. Поэтому общие расходы для городского бюджета будут зависеть также от количества сотрудников, нанятых в офис нового, третьего по счету, вице-мэра.

Например, сейчас у вице-мэра Линды Озолы ("Код для Риги") работают два сотрудника, а у Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) - четыре. При этом зарплаты сотрудников бюро не указаны в общедоступном списке на сайте муниципалитета.

Как сообщалось ранее, коалиция, сформированная партией "Прогрессивные", Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком", договорилась создать в Рижской думе третью должность вице-мэра. При этом мэром станет представитель "Прогрессивных", а остальные три политические силы получат по должности вице-мэра.

Как сообщил журналистам политик Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") после встречи партий, достигнутая договоренность предусматривает, что "Прогрессивные" возглавят Комитет по финансовым и административным вопросам, а также Комитет по вопросам сообщения и транспорта.

Национальное объединение будет руководить Комитетом по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, Комитетом по жилью и окружающей среде и Комитетом по собственности.

"Новое Единство" возглавит Комитет по образованию и социальным вопросам.

А "Объединенный список" вместе с должностью вице-мэра получит руководство Комитетом по развитию.

Переговоры партий о совместной работе в думе продолжатся на следующей неделе.