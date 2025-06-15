Фото, Видео Шлесерс провел митинг в центре Риги; будет обжаловать решение ЦИК

Среди слушателей звучали возгласы о нечестности выборов, а также обвинения в том, что правительство "воры".

Шлесерс отметил, что хотя решение ЦИК будет обжаловано, он не верит в независимость судебной власти в Латвии и не знает, как суд поступит в этом случае. Поэтому он готов организовать более масштабные протесты, следующий из которых намечен на 28 июня в 15:00, если до этого времени правительство Силини не уйдет в отставку. Протесты, по его словам, будут продолжаться до тех пор, пока это не произойдет.

На следующих выборах в Сейм, которые состоятся осенью следующего года, Шлесерс заявил о готовности занять пост премьер-министра. Также он поблагодарил на русском языке избирателей за отданные ему голоса, за что получил бурные аплодисменты. Как отмечает агентство LETA, значительная часть участников митинга были пожилые русскоязычные жители.

Видео: Акция протеста в Риге

В начале митинга агентство LETA также зафиксировало инцидент, потребовавший вмешательства Государственной полиции. К памятнику подъехал молодой человек на велосипеде, оборудованном несколькими громкоговорителями, из которых громко звучала цирковая музыка.

Это вызвало недовольство у ряда протестующих, которые потребовали выключить музыку и призвали полицию составить на молодого человека административный протокол. Он заявил, что реализует свои права, закрепленные в Конституции, однако полиция потребовала прекратить проигрывание музыки и впоследствии доставила его в полицейский фургон.