Фото, Видео Шлесерс провел митинг в центре Риги; будет обжаловать решение ЦИК

Лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс в воскресенье, 15 июня, провел митинг, посвященный непризнанию результатов муниципальных выборов. Изначально планировалось участие 100 человек, но пришли около 300. Часть из них - примерно 40 человек - прибыла за 15 минут до официального начала протеста вместе с самим Шлесерсом.
В Рижскую думу была официально подана заявка на проведение митинга, целью которого было выразить мнение жителей против "непрозрачных, нечестных и, возможно, сфальсифицированных муниципальных выборов в Риге".
На митинге Шлесерс заявил, что обжалует в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), отклонившей жалобу его партии по поводу проведения выборов в Риге.
В своей речи Шлесерс утверждал, что прошедшие выборы были самыми несправедливыми в истории независимой Латвии. По его мнению, правительство должно было еще во время предварительного голосования созвать заседание, чтобы постановить, что подсчет голосов должен вестись вручную.
Этого, по его мнению, не произошло, потому что нужно было подсчитать голоса "правильно", а не справедливо. То есть, по его мнению, чтобы не допустить прихода Шлесерса к власти.
Видео: Акция протеста в Риге
Шлесерс в своей речи меньше критиковал избранную Рижскую думу, а больше упреков адресовал правительству во главе с премьер-министром Эвикой Силиней. Он призвал собравшихся скандировать "Правительство должно уйти, правительство должно уйти!", что вызвало отклик у участников митинга.
Среди слушателей звучали возгласы о нечестности выборов, а также обвинения в том, что правительство "воры".
Шлесерс отметил, что хотя решение ЦИК будет обжаловано, он не верит в независимость судебной власти в Латвии и не знает, как суд поступит в этом случае. Поэтому он готов организовать более масштабные протесты, следующий из которых намечен на 28 июня в 15:00, если до этого времени правительство Силини не уйдет в отставку. Протесты, по его словам, будут продолжаться до тех пор, пока это не произойдет.
На следующих выборах в Сейм, которые состоятся осенью следующего года, Шлесерс заявил о готовности занять пост премьер-министра. Также он поблагодарил на русском языке избирателей за отданные ему голоса, за что получил бурные аплодисменты. Как отмечает агентство LETA, значительная часть участников митинга были пожилые русскоязычные жители.
Видео: Акция протеста в Риге
В начале митинга агентство LETA также зафиксировало инцидент, потребовавший вмешательства Государственной полиции. К памятнику подъехал молодой человек на велосипеде, оборудованном несколькими громкоговорителями, из которых громко звучала цирковая музыка.
Это вызвало недовольство у ряда протестующих, которые потребовали выключить музыку и призвали полицию составить на молодого человека административный протокол. Он заявил, что реализует свои права, закрепленные в Конституции, однако полиция потребовала прекратить проигрывание музыки и впоследствии доставила его в полицейский фургон.
Галерея: Акция протеста в Риге