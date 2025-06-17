Испания наконец сообщила, чем было вызвано масштабное отключение электроэнергии в апреле

Заместитель премьер-министра Испании Сара Аагесен сообщила журналистам после заседания правительства, что было несколько причин отключения электроэнергии и что в тот день система не имела достаточной мощности контроля напряжения.

Скачок напряжения происходит, когда в электрической сети слишком много электрического напряжения, что приводит к перегрузке оборудования. Он может быть вызван скачками напряжения в сетях, вызванными переизбытком электроэнергии или ударом молнии, а также недостаточным или неисправным защитным оборудованием.

Когда сети испытывают скачки напряжения, защитные системы отключают части сети, что может привести к масштабным отключениям электроэнергии.

Власти столкнулись со сложностями , когда пытались определить причину отключения электроэнергии, из-за которого 28 апреля люди в Испании и Португалии остались без телефонной связи и интернета, встал общественный транспорт и жители были вынуждены проводить темное время суток без освещения.

Галерея: Отключение электроэнергии в Испании и Португалии

Галерея: Испания без электричества