Испания наконец сообщила, чем было вызвано масштабное отключение электроэнергии в апреле

Масштабное отключение электроэнергии, произошедшее на Пиренейском полуострове в апреле, было вызвано скачком напряжения в электросети, вызвавшим цепную реакцию, говорится в опубликованном во вторник правительством Испании отчете, сообщает AFP.
Заместитель премьер-министра Испании Сара Аагесен сообщила журналистам после заседания правительства, что было несколько причин отключения электроэнергии и что в тот день система не имела достаточной мощности контроля напряжения.
Скачок напряжения происходит, когда в электрической сети слишком много электрического напряжения, что приводит к перегрузке оборудования. Он может быть вызван скачками напряжения в сетях, вызванными переизбытком электроэнергии или ударом молнии, а также недостаточным или неисправным защитным оборудованием.
Когда сети испытывают скачки напряжения, защитные системы отключают части сети, что может привести к масштабным отключениям электроэнергии.
Власти столкнулись со сложностями , когда пытались определить причину отключения электроэнергии, из-за которого 28 апреля люди в Испании и Португалии остались без телефонной связи и интернета, встал общественный транспорт и жители были вынуждены проводить темное время суток без освещения.
Галерея: Отключение электроэнергии в Испании и Португалии
Галерея: Испания без электричества
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