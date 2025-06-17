Трамп сделал предупреждение верховному лидеру Ирана и пообещал, что "пока его не убьет"

"Мы точно знаем, где прячется так называемый "верховный лидер". Он легкая цель, но там он в безопасности. Мы не собираемся его ликвидировать (убивать), по крайней мере пока", - сообщил Трамп на платформе Truth Social.

"Но мы не хотим, чтобы по мирным жителям или американским солдатам стреляли ракеты. Наше терпение на исходе. Спасибо за внимание к этому вопросу! - сообщил Трамп. - Безоговорочная капитуляция!"

Трамп также сказал, что "мы" контролируем небо над Ираном.

"Теперь у нас полный и тотальный контроль над небом над Ираном, - сообщил Трамп в Truth Social, похвалив использование оружия американского производства, хотя и не упомянув Израиль конкретно. - Никто не делает это лучше, чем старые добрые США".