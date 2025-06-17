Трамп сделал предупреждение верховному лидеру Ирана и пообещал, что "пока его не убьет"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США пока не будут убивать верховного лидера Ирана, но предупредил аятоллу Али Хаменеи не совершать дальнейших атак.
"Мы точно знаем, где прячется так называемый "верховный лидер". Он легкая цель, но там он в безопасности. Мы не собираемся его ликвидировать (убивать), по крайней мере пока", - сообщил Трамп на платформе Truth Social.
"Но мы не хотим, чтобы по мирным жителям или американским солдатам стреляли ракеты. Наше терпение на исходе. Спасибо за внимание к этому вопросу! - сообщил Трамп. - Безоговорочная капитуляция!"
Трамп также сказал, что "мы" контролируем небо над Ираном.
"Теперь у нас полный и тотальный контроль над небом над Ираном, - сообщил Трамп в Truth Social, похвалив использование оружия американского производства, хотя и не упомянув Израиль конкретно. - Никто не делает это лучше, чем старые добрые США".
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