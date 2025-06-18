Родители смогут без суда решать вопросы опеки и алиментов - предложены новые правила

Новая процедура от Министерства юстиции включена в поправки к Закону о гражданском процессе и Закону о нотариате, которые еще должны быть одобрены Сеймом.

Кабинет министров поддержал разработанную Министерством юстиции упрощенную процедуру, по которой родители смогут оформлять соглашения об опеке, праве общения и алиментах.

Новая процедура предусматривает, что такие соглашения в делах о разводе должны оформляться у нотариуса как нотариальный акт, имеющий такую же исполнительную силу, как и решение суда.

Такое решение направлено на снижение повторной травматизации ребенка, позволяя избежать участия в эмоционально тяжелых судебных разбирательствах.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере отметила, что сегодняшнее решение - важный шаг к более дружелюбной к детям правовой среде. Эта инициатива конкретная поддержка эмоционального здоровья и безопасности ребенка. Более того, если один из родителей не будет исполнять соглашение, второму родителю больше не придется обращаться в суд - достаточно будет задействовать судебного исполнителя.

Разработанный законопроект является частью приоритетов министра юстиции по созданию правовой среды, благоприятной для детей, и перекликается с провозглашенными приоритетами президента и премьер-министра по вопросам демографии и поддержки семей.

Нередко после развода у нотариуса стороны все же начинают судебные процессы по вопросам общения и опеки, несмотря на то что ранее заверили нотариуса в наличии соглашения и отсутствии спора.

Укрепляя правовую защиту, дружественную детям, государство снижает вероятность того, что ребенок будет страдать от конфликтов между родителями и втягиваться в процессы различных государственных органов и судов. Детям необходимо создавать безопасную эмоциональную среду, способствующую их развитию и благополучию.