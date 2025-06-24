Отвлекающие маневры и семь бомбардировщиков B-2: как США били по ядерным объектам Ирана и к чему это привело

Около 17:00 по восточному времени (21:00 по Гринвичу) американские официальные лица заявили, что более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» были запущены с американской подводной лодки, базирующейся в Аравийском море, в направлении ядерного объекта недалеко от города Исфахан, где живет около двух миллионов человек.

Хотя ядерный объект находится в сотнях километров от побережья, крылатые ракеты ударили примерно в то же время, когда бомбардировщики B-2 сбросили свои противобункерные бомбы на два других ядерных объекта, сообщила доктор Стейси Петтиджон, эксперт по вопросам обороны из Центра новой американской безопасности.

Звено американских бомбардировщиков вошло в воздушное пространство Ирана, где, по данным Пентагона, США применили несколько других отвлекающих средств, в том числе дополнительные ложные цели.

Все это означало, что США смогли нанести «скоординированный неожиданный удар по нескольким объектам», сказала Петтиджон BBC Verify.

Схема Фото: BBC

Ведущий бомбардировщик сбросил две бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) на первую из нескольких целей в Фордо примерно в 18:40 по восточному времени (22:40 по Гринвичу, 02:10 по иранскому времени).

По данным экспертов, бомба MOP способна пробить около 18 м бетона или 61 м грунта, прежде чем взорваться. Хотя успех и не гарантирован, это единственная бомба в мире, которая может теоретически добраться до туннелей на объекте в Фордо, как считается, находящихся на глубине 80-90 м.