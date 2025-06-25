Фото 71-летнего латвийца в Таиланде подозревают в перевозке наркотиков

Правоохранители отмечают, что ранее получали информацию об одном иностранном путешественнике - возможном перевозчике наркотиков, который вскоре прилетит в Таиланд.

Подозреваемый латвиец Гунтарс прилетел в столицу Таиланда рейсом Thai Airways из Лаоса. На следующий день он должен был вылететь в Малайзию.

При обыске его красной холщовой сумки, в которой находилась сложенная кемпинговая кровать, правоохранители обнаружили в стальной раме кровати 47 коричневых тюбиков, завернутых в пластик. Проверки подтвердили, что в пакетах был героин. Общий вес наркотиков составил около трех килограммов.

Фото: CTN

Фото: CTN

71-летний латвиец не отвечает на вопросы и не умеет говорить по-английски. Следователи подозревают, что наркотики Гунтарс взял в Лаосе, так как при полете туда у него не было с собой зарегистрированного багажа, а по пути в Бангкок он уже был с сумкой весом девять килограммов.

Теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет и штрафы до 1,5 млн таиландских батов (36 000 евро).

На иностранцев распространяются такие же штрафы, как и на граждан Таиланда, без каких-либо более смягчающих санкций на основании национальности. Осужденным лицам после отбытия наказания может грозить депортация и, возможно, включение в черный список, запрещающий им повторный въезд в Таиланд.