 

Фото: Jānis Škapars / TVNET

По оценке органов безопасности, в этом году празднование 9 мая в Латвии было менее интенсивным, чем в предыдущие годы, сообщил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Еще по этой теме

Во время вчерашних мероприятий составлено несколько протоколов о нарушениях общественного порядка, но попыток провокаций не было, сказал министр.

9 мая 2017 года: парк Победы

Фото: 9 мая 2017 года: парк Победы2

Он воздержался от комментариев о том, действительно ли для организации мероприятий 9 мая было получено финансирование из России.

9 мая в фотографиях

Фото: 9 мая в фотографиях0

Реклама

Как ранее сообщил начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс, органы безопасности располагают информацией о том, что и в этом году для организации отдельных мероприятий Дня Победы получено финансирование из России, которая тем самым целенаправленно пытается поддерживать размах праздника в Латвии и создать впечатление его популярности.

Еще по этой теме
9 мая в Риге: Как проходило празднование в Парке Победы

9 мая в Риге: Как проходило празднование в Парке Победы

«Чувствительное» 9 мая: неизвестные устроили провокацию в центре Риги

«Чувствительное» 9 мая: неизвестные устроили провокацию в центре Риги

Слишком живая история: 16 марта и 9 мая. Сходства и различия

Слишком живая история: 16 марта и 9 мая. Сходства и различия


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR
Дом
Дом, Siguldas pag., 63000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 114000 EUR

reklama.vesti.lv

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Магия женской юбки до пола Wo&Men

Магия женской юбки до пола

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес Showbiz

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости Showbiz

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости

Праздники

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 