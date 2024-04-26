В прошлом году доходы Элксниньша выросли в 2,5 раза

Доходы председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша в прошлом году выросли в 2,5 раза до 67 531 евро, свидетельствует размещенная на сайте Службы государственных доходов (VID) декларация Элксниньша как должностного лица.
Зарплата Элксниньша за работу в Даугавпилсской думе в 2023 году составила 67 231 евро, в то время как в 2022 году - всего 26 593 евро. Также в 2023 году Элксниньш получил от Государственного агентства социального страхования пособие в размере 300 евро.
Согласно декларации, Элксниньш пользуется двумя квартирами в Даугавпилсе.
Мэр Даугавпилса задекларировал ссуду в размере 50 000 евро. Эту сумму политик указывает в своих декларациях уже с 2011 года.
Элксниньш указал, что в Даугавпилсской думе, помимо должности председателя, он был также членом комитета по городскому планированию и окружающей среде. Также в прошлом году Элксниньш входил в правление партии "Согласие", но, согласно данным Firmas.lv, в марте прошлого года вышел из него.
Как сообщалось, в марте руководитель VID Байба Шмите-Роке в программе Латвийского телевидения "Один на один" сообщила, что VID продолжает проверять соответствие расходов мэра Даугавпилса как физического лица его доходам.
В марте Латвийское радио сообщило о том, что VID проводила углубленную проверку деклараций Элксниньша как государственного должностного лица за 2021 и 2022 годы. Вначале было возбуждено, а затем прекращено административное дело, так как VID не нашла нарушений.
Руководитель VID отметила, что при проверке деклараций должностных лиц не оценивается соответствие их образа жизни доходам - это делается в рамках другой проверки. "Такая оценка продолжается. Обычно в таких случаях проверяют не только самого человека, но и членов его семьи", - сказала Шмите-Роке.
VID не сможет публично сообщить о результатах проверки, так как оцениваются расходы Элксниньша как физического лица, данные о котором не подлежат разглашению.
О том, что мэр Даугавпилса живет не по средствам, в конце прошлого года сообщил балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
Журналисты Re:Baltica изучили фотографии Элксниньша и его супруги в социальных сетях и цены на их одежду и аксессуары и пришли к выводу, что покупки не соответствуют официальным доходам супругов. По мнению журналистов, семья мэра живет так, как не может себе позволить должностное лицо с официальным доходом. Например, на фотографиях мэр Даугавпилса запечатлен в желтой футболке-поло, которая стоит 700 евро, в шортах бренда Rhude, цена которых составляет 500 евро, в зимней куртке Zegna стоимостью 2500 евро.
Также Re:Baltica, обратившись к экспертам по часам, выяснила, что часы Ulysse Nardin, которые носит Элксниньш, в зависимости от комплектации могут стоить в среднем свыше 30 000 евро. Супруга мэра Екатерина тоже является поклонницей люксовых брендов, и на нескольких фотографиях видна в украшениях Tiffany, Cartier и Chopard, сообщил Re:Baltica.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!