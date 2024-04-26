В прошлом году доходы Элксниньша выросли в 2,5 раза

Руководитель VID отметила, что при проверке деклараций должностных лиц не оценивается соответствие их образа жизни доходам - это делается в рамках другой проверки. "Такая оценка продолжается. Обычно в таких случаях проверяют не только самого человека, но и членов его семьи", - сказала Шмите-Роке.

VID не сможет публично сообщить о результатах проверки, так как оцениваются расходы Элксниньша как физического лица, данные о котором не подлежат разглашению.

О том, что мэр Даугавпилса живет не по средствам, в конце прошлого года сообщил балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Журналисты Re:Baltica изучили фотографии Элксниньша и его супруги в социальных сетях и цены на их одежду и аксессуары и пришли к выводу, что покупки не соответствуют официальным доходам супругов. По мнению журналистов, семья мэра живет так, как не может себе позволить должностное лицо с официальным доходом. Например, на фотографиях мэр Даугавпилса запечатлен в желтой футболке-поло, которая стоит 700 евро, в шортах бренда Rhude, цена которых составляет 500 евро, в зимней куртке Zegna стоимостью 2500 евро.

Также Re:Baltica, обратившись к экспертам по часам, выяснила, что часы Ulysse Nardin, которые носит Элксниньш, в зависимости от комплектации могут стоить в среднем свыше 30 000 евро. Супруга мэра Екатерина тоже является поклонницей люксовых брендов, и на нескольких фотографиях видна в украшениях Tiffany, Cartier и Chopard, сообщил Re:Baltica.

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