Все дети украинских беженцев должны будут учиться в латвийских школах

Как пояснила заместитель государственного секретаря по вопросам общего образования МОН Кристине Ниедре-Латере, дистанционное образование не обеспечивает детям необходимых социальных контактов, в результате чего страдает их самочувствие и психоэмоциональное состояние. Если дети будут учиться в латвийских школах, они смогут получить необходимую поддержку как в учебе, так и в интеграции в общество.

Министерство образования предлагает ряд решений, которые необходимо реализовать в школах, чтобы лучше интегрировать этих детей в латвийскую систему образования. Одно из них - сделать приоритетным изучение латышского языка в группах или индивидуально.

Также можно предусмотреть индивидуальный план уроков для интенсивного изучения латышского языка в группе или индивидуально и для предметов, по которым в конце этапа обучения необходимо сдавать государственные проверочные работы - математика, латышский язык, иностранный язык.

В третьей модели приоритетным является интенсивное изучение латышского языка индивидуально или в группе. Такая мера поддержки будет осуществляться максимум в течение одного учебного года. Другие предметы могут быть охвачены частично.

Начиная с этого учебного года в Латвии введен инклюзивный учебный год для новоприбывших из Украины, где им предоставляется возможность выучить язык до начала обычного обучения.

В настоящее время украинские дети-беженцы в Латвии могут выбирать наиболее подходящую форму обучения - очную или дистанционную. Многие украинские дети выбирают дистанционное обучение, но такой подход не дает документально подтвержденной информации о том, включены ли дети в украинскую систему образования.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в Латвии проживают 1842 украинских ребенка-беженца, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении, и предположительно эти дети получают образование в Украине дистанционно.

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