Украинский военный, вылеченный в Латвии: война продолжается

Несмотря на так называемые Минские соглашения, на юго-востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Пострадавшим в конфликте украинским военным помогают не только на родине, но и в Латвии. Эта помощь настолько качественная, что порой граничит с настоящими чудесами, сообщает программа Латвийского радио 4 «День за днем».

Старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталию Андрееву 29 лет. Во время военного конфликта на Донбассе он получил серьезнейшее ранение, грозившее ампутацией руки. Усилиями специалистов Латвийского центра микрохирургии старлей не только не потерял конечность, но даже почти полностью восстановил ее функции. После лечения в Латвии Виталий вернулся на родину и уже продолжает службу в ВСУ.

«У меня было сквозное осколочное ранение, осколок мины попал в правое плечо, раздробило кость. Сперва думали ампутировать, но руку спасли в центре микрохирургии в Латвии. [...] Функциональность руки не будет восстановлена на 100%, никто не сможет этого сделать. Но мы добились максимума, и я могу кое-что ею делать, например, могу отжиматься от пола, водить машину с механической коробкой передач», — говорит военный.

По признанию Виталия,

на окончание войны, едва не оставившей его калекой, пока, к сожалению, надеяться не приходится.

«Абсолютно ничего не поменялось с 2014 года. Все «перемирия» — только по телевизору. Все в активной фазе, просто не на всех, наверное, участках. Говорить об этом тяжело», — не скрывает старлей.

Таким, как Виталий, в Латвии активно помогает Фонд поддержки пострадавших в украинском конфликте в сотрудничестве с уже упомянутым Центром микрохирургии. Именно руководителю фонда, активистке Яне Стрелец военный выражает особую благодарность.

«Побольше бы людей, как Яна Стрелец. Далеко, за тысячи километров, и стольких бойцов поставить на ноги... Вот это человек», — восхищен солдат ВСУ.

Как рассказала радиостанции сама Яна Стрелец, помощью пострадавшим она занимается на добровольной основе. Она признает, что своевременная доставка военных в Латвию из Украины — задача не из легких.

«Там их лечат в военных госпиталях, по возможности дольше, потому что они получают государственные деньги и они не заинтересованы получать где-то помощь. [...] Пациент тоже какие-то усилия приложить для этого: собрать информацию о себе, после чего мы оцениваем, можем ли мы помочь этому человеку. Потом мы собираем деньги на его лечение; Украинские международные авиалинии теперь оплачивают билеты туда и обратно, что очень и очень помогает, поначалу мы покупали билеты сами. [...] Только за операции Фонд микрохирургии дал нам скидки общей суммой на 8 тыс. евро, не считая бесплатные консультации хирурга до операции и после», — говорит Яна.

По ее подсчетам, за последнее время фонду и Центру микрохирургии удалось помочь более чем десятку военных из Украины. Вместе с тем Стрелец указала, что речи о помощи воюющим против ВСУ быть не может. Помогать же пострадавшим от военных действий детям с подконтрольных сепаратистами территорий вряд ли возможно в силу чисто юридических причин.

«Насколько я понимаю, по латвийским законам воевать на стороне Российской Федерации в Донбассе — это уголовно наказуемое дело. Я не могу никак это комментировать. Насчет детей... Вы знаете, когда основывался фонд, у нас в целях не было написано, что мы лечим только раненных солдат. Мы готовы собирать деньги и помогать всем. Ну вот просто сложилось так. [...] Во-первых, есть демаркационная линия, реальный рубеж. Очевидно, с одной стороны рубежа попадают в Европу, попадают к нам, попадают в Америку, Канаду и Израиль. С другой стороны — ну, я не знаю, куда они попадают, я не могу никак это комментировать. [...]

Я не готова помогать тем, которые стреляли в украинских детей, в украинских солдат. Тем я не готова помогать, и я не буду на них собирать деньги. Но пострадавшим детям и пострадавшим гражданским — абсолютно мы готовы помогать.

Просто так сложилось, что не было таких», — заключила глава фонда.

Участие в программе также принял руководителя Центра микрохирургии, доктор медицины Мартиньш Капицкис. По признанию, политикой он не занимается и готов помогать всем, кто пострадал в военных действиях. С той стороны, правда, пока никого не поступало.

«Мы лечим любого пациента. Если бы врач мог выбирать только тех пациентов, которые ему приятны, то наверное мы бы лечили одну десятую пациентов. Потому что многие пациенты — очень неприятные люди.

Так же, как и вообще в обществе. [...] Если мы говорим о пациентов Донбасса, то нет, у нас таких не было. К нам никто не приезжал и даже письма не писал. Но если были бы — то, как я сказал, мы политикой не занимаемся», — подчеркнул медик.