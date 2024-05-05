Подходит к концу воскресенье, однако на этом выходные не заканчиваются - Латвия будет отдыхать и завтра, в понедельник. Если вы не сидели за компьютером и все пропустили, ежедневная подборка от RUS TVNET как раз для вас - рассказываем коротко о главном за воскресенье, 5 мая.
Главное за 5 мая ⟩ Подробности посадки самолета на Таллиннское шоссе, первый груз Lufthansa Cargo в Риге и заморозки
Новости Латвии:
Самолетом, совершившим в субботу, 4 мая, аварийную посадку на Таллиннском шоссе возле Адажи, управлял пилот летной школы, который выполнял частный полет с пассажиром, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
На следующей неделе в Латвии ожидается дождливая погода, а по ночам на поверхности травы возможны сильные заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Приближается 9 мая - дата, когда в РФ широко отмечается победа Советского Союза в Великой Отечественной войне. День Победы 9 мая - главный праздник в современной РФ, более двух лет ведущей полномасштабную войну в Украине. В Латвии часть людей также до сих пор отмечает эту дату, и в предыдущие годы были замечены различные провокации и нарушения. Как к этому дню готовится Государственная полиция Латвии?
Прокуратура в этом году применила наказания к трем лицам за скачивание детской порнографии, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступные решения прокуратуры.
Во второй половине дня в воскресенье, 5 мая, в Риге на улице Сканстес недалеко от "Арена Рига" констатировано сильное задымление. Как сообщают очевидцы в соцсети Х, причина задымления - пожар.
AS Pasažieru vilciens (PV) призывает сделать исключение в законопроекте об исключении из закупок товаров и услуг российского и белорусского происхождения, так как используемые предприятием старые электро- и дизельные поезда были произведены в советское время, и большую часть необходимых для них запчастей невозможно заменить на запчасти, произведенные в Европейском союзе (ЕС).
Латвия отказала в убежище гражданину России, служащему на некогда секретном объекте ракетных войск, которому якобы грозит отправка на войну в Украину.
Грузовой авиаперевозчик Lufthansa Cargo начал регулярные грузовые авиарейсы в Рижский аэропорт, сообщила агентству LЕТА руководитель проектов по коммуникации аэропорта Илзе Сална. Рига стала первым аэропортом в Балтии, с которым у Lufthansa Cargo будет регулярное прямое грузовое сообщение.
Поездка четырех человек без ремней безопасности закончилась аварией на краю луга. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке в Олайнской волости три человека получили ранения и один погиб, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Страны НАТО в "конфиденциальной форме" установили две "красные линии", при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в войну в Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники. При этом оно отмечает, что никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.
В августе 2023 года 68-летний венесуэльский контрабандист наркотиков Рейнальдо Фуэнтес, также известный как Талибан, пытался бежать от правосудия, однако все закончилось иначе. Неизвестные схватили мужчину, связали ему руки, привязали якорь и живым бросили в океан. Почему вместо суда его жестоко убили до сих пор неустановленные люди?
Спецслужбы европейских государств предупредили правительства своих стран, что Россия готовит по всей Европе акты саботажа и диверсии, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах трех европейских стран.
Пока все внимательно следили за тем, как польские фермеры и перевозчики блокировали украинскую границу, Украине удалось восстановить главный экспортный путь для своего зерна в Черном море в объемах, близких к довоенным. Показатели апреля 2024 года превзошли февраль 2022-го. Это — миллиарды долларов. Постепенно по этому маршруту возобновляется и экспорт других товаров.
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Интересное чтиво:
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