Главное за 5 мая Подробности посадки самолета на Таллиннское шоссе, первый груз Lufthansa Cargo в Риге и заморозки

Осудивший вторжение России в Украину и политику Кремля популярный актер Семен Трескунов, ныне проживающий в Барселоне, стал гостем программы Юлии Таратуты на телеканале "Дождь" и рассказал о своей карьере в Испании.

В субботу, 4 мая, в Кегумсе в комплексе отдыха и спорта Zelta Zirgs состоялся крупнейший в Латвии национальный приключенческий забег на выносливость Optibet stipro skrējiens ("Забег сильных Optibet"). В этому году особенно подумали над тем, чтобы в забеге смог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки.

Казалось, у Ларри Бейдера, 30-летнего гражданина США и продавца кухонной техники, было все - отличная карьера, красивая жена, трое детей и ожидался четвертый. Правда, никто не знал, что Ларри влез в серьезные долги и попал в поле зрения налогового управления. 15 мая 1957 года он поцеловал свою жену и сказал ей, что отправляется на рыбалку. Вернулся он оттуда только через пять лет совершенно другим человеком.

Обычно в нашем представлении семья обеспечивает безопасность и поддержку, но есть случаи, когда дети больше всего страдают именно от тех, кто должен о них заботиться. В семье Дэвида и Луизы Турпин росло 13 детей, которые впоследствии оказались жертвами насилия. Эта история потрясла мировую общественность своей жестокостью.

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