Видео На улице Сканстес у "Арена Рига" произошел пожар. Комментарий VUGD

Во второй половине дня в воскресенье, 5 мая, в Риге на улице Сканстес недалеко от "Арена Рига" констатировано сильное задымление. Как сообщают очевидцы в соцсети Х, причина задымления - пожар. Пожарно-спасательная служба (VUGD) прокомментировала произошедшее.