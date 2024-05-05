Видео На улице Сканстес у "Арена Рига" произошел пожар. Комментарий VUGD

Во второй половине дня в воскресенье, 5 мая, в Риге на улице Сканстес недалеко от "Арена Рига" констатировано сильное задымление. Как сообщают очевидцы в соцсети Х, причина задымления - пожар. Пожарно-спасательная служба (VUGD) прокомментировала произошедшее.
#Skanstes ielā kait kas deg. Vairākas @ugunsdzeseji ekipāžas. #uguns #notikums #ArenaRiga pic.twitter.com/THJ5JbJBSH— Ivars Forands 💎 (@IvarsForands) May 5, 2024
Пожар начался в подвальном этаже недавно построенного бизнес-центра Elemental, что привело к довольно сильному задымлению.
В 14:44 VUGD получила вызов на улицу Сканстес в Риге, где начался пожар на подвальном этаже восьмиэтажного офисного здания.
Ugunsgrēks Skanstes rajonā. #skanste https://t.co/UfsF62FWQv pic.twitter.com/WMglaHnKON— Ivars Forands 💎 (@IvarsForands) May 5, 2024
На месте происшествия установлено, что на площади 120 квадратных метров горит вытекшая из охлаждающего оборудования жидкость.
До прибытия VUGD из здания эвакуировался 21 человек.
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