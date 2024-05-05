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Видео На улице Сканстес у "Арена Рига" произошел пожар. Комментарий VUGD

rus.tvnet.lv
Обновлено 5 мая 2024, 19:25
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Во второй половине дня в воскресенье, 5 мая, в Риге на улице Сканстес недалеко от "Арена Рига" констатировано сильное задымление. Как сообщают очевидцы в соцсети Х, причина задымления - пожар. Пожарно-спасательная служба (VUGD) прокомментировала произошедшее. 

Пожар начался в подвальном этаже недавно построенного бизнес-центра Elemental, что привело к довольно сильному задымлению.

В 14:44 VUGD получила вызов на улицу Сканстес в Риге, где начался пожар на подвальном этаже восьмиэтажного офисного здания.

На месте происшествия установлено, что на площади 120 квадратных метров горит вытекшая из охлаждающего оборудования жидкость.

До прибытия VUGD из здания эвакуировался 21 человек.

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