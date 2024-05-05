Герои времен баррикад Гирт и Зигфрида Озолиньши, которые позже принимали участие в создании Земессардзе, теперь проводят старость в родовой недвижимости в Нерете. Там они куют ненасильственные планы сопротивления на случай вторжения России. Они призывают больше вовлекать общество, как это уже предусмотрено в планах государственной обороны, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Гирт и Зигфрида встретились во время Атмоды. Гирт был в Клубе защиты среды, Зигфрида - в думе Латвийского народного фронта. Во время баррикад они взяли на себя обязанность руководить защитным постом у Совета министров. Она работала диспетчером на конечной трамвая и могла добыть ценное оборудование.
"Я могла достать телефоны, вагончик и так далее, я была готова. Я сказала, что мы можем, и мне поверили. Конечно, на второй день Гирт пошел на демонстрацию на Даугавмалу, я пошла к руководству трамвайщиков и сказала, что мне нужно это и рации. И так меня назначили", - рассказывает Зигфрида.
После восстановления независимости Латвии Гирт и Зигфрида приняли участие в создании Земессардзе и работали в Национальных вооруженных силах. Выйдя на пенсию, они переехали в родовое поместье Гирта "Слеки" в Нерете. Гирт вспоминает, что в детстве в дни рынка здесь гостил Янис Яунсудрабиньш. Он был другом дедушки. В "Зеленой книге" Яунсудрабиньш посветил "Слеки" целый раздел о произошедшем здесь убийстве. По воспоминаниям Яунсудрабиньша, хозяин "Слеки" был найден в реке, преступление произошло в погребе дома. Теперь в 200-летнем доме Гирт и Зигфрида хранят свою библиотеку и рабочие инструменты, а для жизни построили новый.
Они трудятся в основанном в конце 90-х обществе участников баррикад "Баррикады защитников родины". Сначала членов было много, но часть надеялась, что организация превратится в партию. Когда этого не произошло, пропал и интерес.
"Нас было около сотни, но многие умерли, многие вышли, двоих за 27 лет мы исключили".
Теперь члены общества регулярно проводят онлайн-собрания, шлют предложения госучреждениям, помогают проводить военные игры для детей.
Официально названная цель общества - способствовать организации защитного движения, если Латвии будет угрожать другое государство. Теперь этот момент настал.
"Хочешь мира - готовься к войне. Так было в латвийское время, до Второй мировой войны, во многих казармах эта надпись: "Хочешь мира - готовься к войне". Да, мы полностью согласны, что страны НАТО придут нам на помощь, будут задействованы автоматически. Но наша цель - добиться, чтобы этот 5-й пункт не был автоматически задействован. И как этого добиться - чтобы каждый не только гражданин, а каждый житель Латвии был готов защищать Латвию", - говорит Зигфрида.
"Самая главная фраза - Джин Шарп особенно это отмечал - быть на подготовительном этапе, когда соперник еще не пришел", - отмечает ее муж Гирт.
Ученый Джин Шарп считается гуру ненасильственного сопротивления. Он исследовал движения сопротивления по всему миру, и его выводы легли в основу революций и подпольных движений, в том числе и в странах Балтии.
Гирта и Зигфриду беспокоит то, что в обществе подготовка не ощущается, все вопросы разбиваются о секретность плана. По их мнению, противник должен знать, что идет подготовка, и он должен считаться с тем, что жители будут сопротивляться.
"Это может быть немного наиграно, этакая игра. В то же время нельзя полностью блефовать, только немного, может быть, приукрасить", - отмечает Гирт Озолиньш.
Концепция тотальной обороны предусматривает, что будет вовлечено все общество. Это означает, что людей нужно обучить - лично или через СМИ. Да, конкретные планы должны быть секретными, но каждый должен знать, как в шифрованном виде передать информацию латвийской армии, чтобы этой информации можно было доверять, как передавать информацию и как делать это безопасно, оберегая себя. Но доступный сейчас жителям Латвии буклет о действиях в случае войны такой информации не содержит. Не говоря уже о сигналах, когда перекапывать дороги или поворачивать дорожные указатели.
"Знаете, как многие называют эту сумку? Сумкой для бегства. Хорошее название - "для сопротивления". "Эвакуируйтесь в ту часть страны, которую контролируют НВС". Это разве сопротивление? Это бегство до своих. Зачем эта бумага? Может, этой бумагой я смогу победить этого противника", - говорит Зигфрида.
Система обучения, система опознавания и опознавание людей
Гирта, Зигфриду и членов их организации действительно заботит оборона государства и подготовленность общества. Гирт разработал свою концепцию тылового обеспечения. Он передал ее знакомому генерал-лейтенанту. Они писала и министру обороны, попросив о встрече.
"Да, мы ваши мысли и ваше мнение встроили в те и те документы. Я говорю - давайте сюда. Они секретные - в сейфе. Но это же означает, что если они попали в сейф, то никогда не будут работать. Они будут лежать, пока не зарастут грибами. Именно этот момент пугает меня больше всего, что многие хорошие вещи разработаны и спрятаны под грифом секретности. Жители Латвии еще не начали знакомиться с методами, которые нужны, что они могут делать, как они могут делать, каково обеспечение закона, не станут ли они преступниками, делая что-то", - отмечает Гирт.
"Я очень уважаю министра обороны господина Спрудса, он очень много знает, но он мне ответил таким письмом. И это очень затронуло мои патриотические чувства", - рассказывает Зигфрида.
Письмо: "Надеюсь на ваше понимание, госпожа Озолиня, что в условиях сегодняшних угроз и неопределенности Министерство обороны не может раскрывать в публичном пространстве информацию обо всех планах и мерах государственной обороны".
"Человек, служивший в армии, который был служащим особого учета и здравомыслящим человеком, меня причисляет к... считает, что яхочу выведать государственную тайну? Я бы хотя бы написала - извините, у нас нет времени, мы бы поняли, что вы не можете принять.
Чиновники невольно как-то оторвались от простых граждан и видят в них некую массу, они не видят в этой массе ни одного человеческого лица. "Мы защитим тебя, ты успокойся". Но как я могу реализовать свои гражданские, патриотические чувства, если мой противник находится прямо за воротами. Как далеко Кенигсберг? Литва защитит? Но я хочу помочь Литве, чтобы так далеко дело не зашло", - говорит Зигфрида.
Она отмечает, что все планы государственной обороны должны быть секретными, но каждый, у которого в них есть роль, должен знать свои обязанности. Из-за отсутствия связи и нескоординированных действий, возможно, в свое время от пуль своих же погиб полковник Оскар Калпакс.
"Мы не можем повторить ход Калпакса. В условиях войны решающим фактором является армия, и это должно быть моделью сотрудничества. И не может быть так, что один человек звонит мне и что-то рассказывает, это не модель сотрудничества. Не должно быть хаоса. Во время баррикад был небольшой хаос. Мы это понимаем - гражданские лица, первопроходцы и так далее. Был небольшой хаос, мы не должны этого допускать.
Мы должны судить о человеке не по его годам, а по его способностям. Старая тетка, 70 лет, она ничего не может сделать, она уже такая немощная. Ну, я не немощная. Человек не может бегать, но он может работать в другой области. Например, он может как ветеран сидеть на складе, может раздавать патроны, может даже тот же хлеб намазать".
Концепция государственной обороны гласит, что всеобъемлющая государственная оборона может быть достигнута только при участии общественности, поэтому повышение ответственности граждан за государственную оборону имеет особое значение. Зигфрида и Гирт призывают людей начать претворять в жизнь то, что написано в этих документах.
Одно из предложений Гирта Озолиньша по прикрытию тыла - обучить охотников, рыбаков, егерей и другие группы распознавать подозрительные вещи, например, разведку места высадки. Они также должны знать, кому и как сообщить об этом, чтобы информация была воспринята на веру и немедленно дошла до адресата.
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