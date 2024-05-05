Она отмечает, что все планы государственной обороны должны быть секретными, но каждый, у которого в них есть роль, должен знать свои обязанности. Из-за отсутствия связи и нескоординированных действий, возможно, в свое время от пуль своих же погиб полковник Оскар Калпакс.

"Мы не можем повторить ход Калпакса. В условиях войны решающим фактором является армия, и это должно быть моделью сотрудничества. И не может быть так, что один человек звонит мне и что-то рассказывает, это не модель сотрудничества. Не должно быть хаоса. Во время баррикад был небольшой хаос. Мы это понимаем - гражданские лица, первопроходцы и так далее. Был небольшой хаос, мы не должны этого допускать.

Мы должны судить о человеке не по его годам, а по его способностям. Старая тетка, 70 лет, она ничего не может сделать, она уже такая немощная. Ну, я не немощная. Человек не может бегать, но он может работать в другой области. Например, он может как ветеран сидеть на складе, может раздавать патроны, может даже тот же хлеб намазать".

Концепция государственной обороны гласит, что всеобъемлющая государственная оборона может быть достигнута только при участии общественности, поэтому повышение ответственности граждан за государственную оборону имеет особое значение. Зигфрида и Гирт призывают людей начать претворять в жизнь то, что написано в этих документах.

Одно из предложений Гирта Озолиньша по прикрытию тыла - обучить охотников, рыбаков, егерей и другие группы распознавать подозрительные вещи, например, разведку места высадки. Они также должны знать, кому и как сообщить об этом, чтобы информация была воспринята на веру и немедленно дошла до адресата.

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