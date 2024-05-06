Стало известно, сколько в прошлом году заработал мэр Риги

Кирсис был избран на пост мэра Риги 17 августа 2023 года, а до этого был вице-мэром города.

В прошлом году Кирсис получил в подарок от своего брата Валдемара Дамбекалнса 20 000 евро, а от Государственного агентства социального страхования получил пособие в размере 421 евро.

У Кирсиса к концу 2023 года были накоплены 25 063 евро в виде безналичных денег. Мэру Риги в конце прошлого года принадлежала недвижимость в Гаркалнской волости Ропажского края.

В декларации также упоминается, что в собственности вишни в конце прошлого года находилось легковой автомобиль Subaru Forester 2009 года выпуска, а также автомобиль Mercedes Benz 420 1989 года выпуска.

В качестве сделок, размер которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, Кирсис указал в декларации возврат займа в размере 14 354 евро, а также подарок от родственника первой степени в размере 51 500 евро, который Кирсис объясняет тем, что в 2023 году его отец получил наследство, частично подаренное своим детям.

Долговые обязательства Кирсиса на конец 2023 года составили 138 629 евро.

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