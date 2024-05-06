Стало известно, сколько в прошлом году заработал мэр Риги

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в прошлом году получил в виде зарплаты от Рижского самоуправления 68 408 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица Службе госдоходов (VID) за 2023 год.
Кирсис был избран на пост мэра Риги 17 августа 2023 года, а до этого был вице-мэром города.
В прошлом году Кирсис получил в подарок от своего брата Валдемара Дамбекалнса 20 000 евро, а от Государственного агентства социального страхования получил пособие в размере 421 евро.
У Кирсиса к концу 2023 года были накоплены 25 063 евро в виде безналичных денег. Мэру Риги в конце прошлого года принадлежала недвижимость в Гаркалнской волости Ропажского края.
В декларации также упоминается, что в собственности вишни в конце прошлого года находилось легковой автомобиль Subaru Forester 2009 года выпуска, а также автомобиль Mercedes Benz 420 1989 года выпуска.
В качестве сделок, размер которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, Кирсис указал в декларации возврат займа в размере 14 354 евро, а также подарок от родственника первой степени в размере 51 500 евро, который Кирсис объясняет тем, что в 2023 году его отец получил наследство, частично подаренное своим детям.
Долговые обязательства Кирсиса на конец 2023 года составили 138 629 евро.
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