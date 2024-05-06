В воскресенье при пожаре в Айзкраукльском крае пострадал человек

Вчера примерно в 17:30 VUGD получила вызов в Бебрскую волость Айзкраукльского края, где горел хлев с пристройкой на площади 60 кв. м и дровяной сарай на площади 80 кв. м.

К моменту прибытия пожарных крыша хлева уже обрушилась, а в дровяном сарае удалось остановить распространение пожара. До прибытия спасателей в попытках провести работы по тушению в огне пострадал человек, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщалось, в воскресенье днем поступил вызов на улицу Сканстес в Риге, где в подвальном этаже недавно построенного бизнес-центра Elemental произошел пожар.

На месте происшествия было установлено, что на площади 120 квадратных метров горела вентиляционная установка, межэтажное перекрытие, а из охлаждающей установки произошла утечка жидкости. До приезда VUGD из здания эвакуировался 21 человек.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 45 вызовов: 21 - на тушение пожаров, в том числе на два пожара прошлогодней травы и два лесных пожара; 13 - на спасательные работы, еще 11 вызовов оказались ложными.

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