Дочь Трампа получит кабинет в Белом доме

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка получит в Белом доме личный кабинет и доступ к секретной информации. Об этом сообщил ее юрист Двейми Горелика, пишет Politico.

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«Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации – это новая возможность», – сказал он.

Примечательно, что при этом Иванка Трамп официальной должности не получит. Кроме того, ей не будут платить зарплату.



По словам юриста Иванки, она станет «глазами и ушами» отца и будет давать ему различные советы широкого спектра.

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Отметим, что Иванка Трамп долго работала рядом с отцом в Trump Organization, а также в качестве партнера в шоу «Кандидат».

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