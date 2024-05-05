Испания поругалась с Аргентиной. Испанский министр заявил, что президент Милей принимал наркотики

Глава испанского транспортного министерства Оскар Пуэнте сказал, что во время предвыборной кампании Милей использовал некие «вещества».

Он также сравнил Милея, победившего на президентских выборах в Аргентине в конце прошлого года, с экс-президентом США Дональдом Трампом, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии.

«Есть очень плохие люди, которые достигли самого верха, просто оставаясь самими собой. Например, Милей. Или Трамп», — заявил Пуэнте в пятницу на конференции его Испанской социалистической рабочей партии.

Описывая появления Милея в телеэфире во время предвыборной кампании, министр сказал, что ему неизвестно, в каком состоянии тот находился: «до или после того, как он принял» вещества.

В ответ администрация президента Аргентины сделала заявление, в котором сказано, что у Испании сейчас есть занятия поважнее, чем обсуждение действий Милея, в частности, обвинения в коррупции, выдвинутые против жены премьер-министра страны Педро Санчеса.