Фото В спортивном комплексе Zelta Zirgs прошел богатый на эмоции забег Stipro skrējiens

В субботу, 4 мая, в Кегумсе в комплексе отдыха и спорта Zelta Zirgs состоялся крупнейший в Латвии национальный приключенческий забег на выносливость Optibet stipro skrējiens ("Забег сильных Optibet"). В этому году особенно подумали над тем, чтобы в забеге смог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки.