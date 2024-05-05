В субботу, 4 мая, в Кегумсе в комплексе отдыха и спорта Zelta Zirgs состоялся крупнейший в Латвии национальный приключенческий забег на выносливость Optibet stipro skrējiens ("Забег сильных Optibet"). В этому году особенно подумали над тем, чтобы в забеге смог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки.
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Фото ⟩ В спортивном комплексе Zelta Zirgs прошел богатый на эмоции забег Stipro skrējiens
Помимо спортивной атмосферы на трассах в зоне проведения соревнований были организованы развлекательные мероприятия, чтобы создать праздничную атмосферу для участников и болельщиков, пришедших на соревнования.
Галерея: Stipro skrējiens 2024