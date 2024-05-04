Фото и видео Ярко и нарядно! Как Рига отметила годовщину восстановления независимости Латвийской Республики

В этот день рижан и гостей столицы приглашали посетить разнообразные культурные мероприятия - как церемонию торжественного возложения цветов у памятника Свободы, так и посвященные праздничному дню особые музыкальные программы, концерты и творческие мастерские, марафон фильмов, акцию "Надень народный костюм в честь Латвии" и другие мероприятия в центре города и микрорайонах. О том, как проходили праздничные мероприятия, рассказывают фотографии TVNET.

Галерея: Люди в Риге отмечает День восстановления независимости Латвийской республики

4 мая отмечается 34-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.

Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.