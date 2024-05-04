В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний

Данные о тысячах онлайн-совещаний в бундесвере, которые проводились через систему видеоконференций Webex, многие месяцы были в открытом доступе в интернете. Об этом сообщила по результатам собственного расследования немецкая газета Die Zeit в субботу, 4 мая. Причиной стали проблемы с безопасностью видеоплатформы, принадлежащей американскому концерну Cisco. Как сообщает газета, она обнаружила информацию о шести тысячах конференций, реальное же число совещаний, информацию о которых могли получить посторонние, могло быть гораздо больше.

В интернете можно было найти расписание конференций, данные об их продолжительности, темы совещаний, а также имя организатора, но не запись самих переговоров. Тем не менее, утечка могла быть серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи классифицировались как секретные. В материале Die Zeit указывается, что бундесвер не смог исключить утечки конфиденциальной информации из-за этой бреши в системе безопасности. При этом данных о том, что это все же могло произойти, также нет. Лишь после запроса издания бундесвер 3 мая решил временно перестать пользоваться платформой Webex и отключил все свои аккаунты.