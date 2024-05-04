Морские силы эвакуировали с судна в Ирбенском проливе раненого члена экипажа

Вечером в четверг морские силы с грузового судна в Ирбенском проливе эвакуировали и передали медикам получившего травмы члена экипажа, сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы.
Вечером 2 мая в морской координационный центр поиска и спасения Службы береговой охраны морских сил (MRCC Rīga) поступила информация, что на грузовом судне Kaili, которое находится в Ирбенском морском проливе, произошел несчастный случай, в результате которого член экипажа получил травму и ему необходима медицинская эвакуация.
MRCC Rīga незамедлительно направил на место происшествия находящийся неподалеку патрульный корабль морских сил Латвии M-09 Rēzekne, который осуществил эвакуацию пострадавшего. Человека доставили в Ройский порт и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Грузовое судно Kaili следовало в Скултский порт из Швеции. Публично доступная информация свидетельствует, что судно курсирует под флагом Мальты.
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