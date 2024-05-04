В субботу, 4 мая, по всей стране проходили праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики. Мы на протяжении всего дня следили за ходом событий, а также за другими новостями в Латвии и за рубежом. Как обычно, в ежедневной подборке RUS TVNET подводим итоги дня - рассказываем коротко о главном за субботу, 4 мая.
Главное за 4 мая ⟩ Годовщина восстановления независимости Латвии, разгромная победа сборной по хоккею и слет 2000 машин
Новости Латвии:
34 года назад, 4 мая 1990 года, 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики", которой было восстановлено принятое в 1922-м году Сатверсме. Через пять лет Латвийская Республика снова стала независимым и демократическим государством. В честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики по всей стране в субботу прошли различные мероприятия.
Отмечая годовщину восстановления независимости Латвии, 4 мая в центре Риги прошло традиционное шествие в национальных костюмах "Надень народный костюм в честь Латвии"! Ищите себя на фотографиях, сделанных TVNET!
В субботу, 4 мая, сборная Латвии по хоккею у себя дома разгромила команду Норвегии в проверочном матче, который проходил в "Арене Рига".
В субботу, 4 мая, в честь 34-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики, в Резекне прошел день Национальных вооруженных сил, а также военный парад, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
На прошлой неделе по всему миру сфера здравоохранения отмечала Международную неделю опыта пациентов. К сожалению, пережитое пациентами в больницах не всегда можно поместить в окошко "положительный опыт", так как часто права пациентов грубо нарушаются. Как так получается, что в 21 веке как у медиков, так и у будущих врачей и политиков по-прежнему нет ясного и единого понимания того, что означают права пациентов.
Вечером в пятницу, 3 мая, большое количество водителей и пассажиров собрались на стоянке торговых центров т/ц Sāga и IKEA в Улброке под Ригой и устроили впечатляющую "вечеринку". За мероприятием следили не только жители и пользователи социальных сетей, но и сотрудники правоохранительных органов.
Недавно в очередной раз посмотрел последние пять фильмов из серии о британском агенте секретной службы Джеймсе Бонде с Даниэлом Крейгом. Сколько себя помню, всегда нравились шпионские фильмы, сериалы и книги. Это своего рода мачо-шпион, который в принципе живет жизнью мечты и время от времени просто cпасает мир. Шпион. Водитель такси. Днем он перевозит пассажиров, а по ночам собирает секретную информацию во благо своей родины. Как его зовут? Сидоров. Сергей Сидоров. Секретный агент с лицензией на вождение.
Вечером 2 мая в Риге на улице Тербатас вспыхнул пожар в магазине латвийских ремесел и сувениров Mūsmāja. Ущерб магазину сейчас оценивается, сообщает программа Degpunktā.
В 34-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики президент Эдгар Ринкевич пожелал латвийцам испытывать больше гордости за свою страну и народ Латвии.
В пятницу, 3 мая, в Талсинском крае съехал в кювет и перевернулся автомобиль, в котором находились три человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.
Сейм собрался сегодня, 4 мая, на торжественное заседание, посвященное Дню восстановления независимости Латвии, сообщила пресс-служба парламента.
За рубежом:
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По состоянию на 1 мая 2024 года легальный статус в Эстонии имеют больше 27 тысяч мужчин граждан России в возрасте от 18 до 70 лет. В России военнообязанными считаются почти все мужчины этой возрастной группы.
Пресс-секретарь украинского президента прокомментировал DW интервью замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого о том, что война с Россией может закончиться только путем переговоров.
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В ночь на субботу, 4 мая, Свердловскую область России накрыл сильный снегопад. В результате обильных осадков несколько городов в регионе остались без электричества, пишет "Медуза".
Россия разыскивает действующего и бывшего президентов Украины по статье УК РФ. В МВД не уточнили, о какой статье идет речь.
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