За рубежом:

​Грузинские власти перешли к схожим с риторикой Москвы заявлениям в адрес Вашингтона, обвинив бывшего американского посла Келли Дегнан в поддержке революционных процессов в стране. Так в Тбилиси ответили на критику резонансного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который пытается принять правящая партия «Грузинская мечта».

По состоянию на 1 мая 2024 года легальный статус в Эстонии имеют больше 27 тысяч мужчин граждан России в возрасте от 18 до 70 лет. В России военнообязанными считаются почти все мужчины этой возрастной группы.

Пресс-секретарь украинского президента прокомментировал DW интервью замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого о том, что война с Россией может закончиться только путем переговоров.

Апрельская новость в Киеве, несомненно, была воспринята с облегчением, а в Кремле - с грустью. Конгресс США наконец снял шестимесячную блокаду и утвердил новый пакет военной помощи Украине (а также Израилю и Тайваню). Этот прорыв произошел всего через несколько дней после того, как лидеры ЕС также пообещали предоставить Киеву еще большую поддержку в дополнение к недавно утвержденным масштабным пакетам помощи. Как будет выглядеть эта поддержка, еще предстоит определить, но Германия уже пообещала еще одну систему противовоздушной обороны Patriot - одну из ключевых технологий, которая не позволила России получить решающее преимущество - и призвала других членов ЕС помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.