Обычно в нашем представлении семья обеспечивает безопасность и поддержку, но есть случаи, когда дети больше всего страдают именно от тех, кто должен о них заботиться. В семье Дэвида и Луизы Турпин росло 13 детей, которые впоследствии оказались жертвами насилия. Эта история потрясла мировую общественность своей жестокостью.

В семье Дэвида и Луизы Турпин было 13 детей. Родители контролировали абсолютно все сферы их жизни. Когда СМИ узнали о насилии и мучениях, которые пришлось пережить ребятам, их семейный дом в штате Калифорния быстро получил прозвище "дом ужасов".

Цветы у старого дома семьи Турпин в Калифорнии ФОТО: Reuters/ScanPix

Большую часть времени дети Турпин проводили дома. В редких случаях семья появлялась на мероприятиях вместе.

Для самого старшего из детей это заключение длилось несколько десятилетий.

Соседи Турпин в интервью рассказывали, что когда детей видели вне дома, все поражались тому, насколько бледной была их кожа из-за недостатка солнца. Изоляция была не только физической, но и информационной - некоторые из ребят после освобождения даже не знали, что такое полиция или больница.

Геройство и спасение

Когда полиция прибыла в дом Турпин в Калифорнии, они обнаружили, что дети были настолько замучены голодом, что невозможно было определить их возраст.

Старшей дочери, которой на тот момент было 29 лет, диагностировали обширную мышечную атрофию. Она весила чуть более 37 килограммов.

Ковры в доме были покрыты человеческим стулом, потому что главы семейства часто не позволяли детям пользоваться туалетом. Их также регулярно привязывали к кроватям.

Домочадцев кормили только один раз в день и разрешали принимать душ один раз в год. Условия были нечеловеческими. В январе 2018 года 17-летняя дочь Турпин наконец не выдержала и связалась с правоохранительными органами.

Она выпрыгнула из окна дома и позвонила в полицию.

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Этот звонок изменил жизнь всей семьи и привлек внимание американской общественности.

Их родители, вероятнее всего, остаток жизни проведут в тюрьме. Детям предстоит долгий и тяжелый период выздоровления. У суда, возможно, есть некоторые ответы на вопрос, как родители могли поступить так с родными детьми.

Разгадка, как всегда, кроется в глубоком детстве этих людей.

Суровое детство Луизы Турпин

В ходе расследования выяснилось, что история жизни Луизы Турпин была далеко не легкой.

Сестра Луизы изданию The Daily Mail рассказала, что их мать Филиса регулярно "продавала" своих дочерей зажиточным педофилам, которые их сексуально насиловали.

"Во время изнасилования он вставлял мне в руку банкноту. Я все еще помню его дыхание на лбу, когда он просил меня молчать. Мы умоляли мать, чтобы она не поступала так с нами, на что она отвечала, что ей нужно чем-то нас кормить", - рассказывает Тереза.

Сестра Луизы была потрясена, узнав, что та сделала со своими детьми. Она упомянула, что всегда считала свою сестру "правильным ребенком", потому что та не употребляла алкоголь, наркотики и даже не курила.

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"Никто из нашей семьи не поддерживал связь с детьми Турпин. Мы не могли себе представить, что она причиняет им боль. Луиза часто оправдывалась за то, что не может выйти на связь в видеочате - в конце концов, у нее было 13 детей, о которых нужно было заботиться. Никто не задавал лишних вопросов", - признается Тереза.

Вторая сестра Луизы - Элизабет, сказала журналистам, что не была сильно удивлена происходящим в доме Турпин.

Она написала книгу, в которой детально описала, как жестокость матери повлияла на жизнь каждой из сестер.

В своей книге женщина рассказала, что в подростковом возрасте Луиза начала увлекаться магией и была одержима змеями, азартными играми и алкоголизмом.

Она считает, что на женщину сильно повлияли ее сложная семейная жизнь и эмоциональное насилие в школе. Она рассказала The Sun, что первые "тревожные" сигналы появились, когда Луизе исполнилось 40 лет.

Знакомство с Дэвидом

История семейства Турпин до сих пор скрывает множество оставшихся без ответа вопросов о том, что именно могло побудить мужчину так жестоко обращаться со своими детьми.

Отличник в школе, а затем хорошо оплачиваемый специалист, глава большой семьи, Дэвид вел, казалось бы, идеальную жизнь и хранил мрачный секрет.

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Окружающие предсказывали Дэвиду грандиозное будущее. Он вырос в маленькой деревне в Западной Вирджинии и учился в средней школе со своей будущей женой и матерью детей, которая была на восемь лет моложе его.

Во время учебы мальчик активно принимал участие в различных кружках по интересам - он был членом библейского и шахматного клубов, а также пел в акапельном хоре.

После окончания университета Дэвид поступил в крупный университет штата, который закончил с блестящими результатами и диплом в области компьютерной инженерии. Вскоре после этого он начал работать в двух крупнейших мировых компаниях по защите технологий.

История любви Дэвида и Луизы не была такой простой. Когда Дэвиду было 24 года, а Луизе - 16, оба решили сбежать из дома и пожениться. Давиду удалось убедить персонал средней школы освободить Луизу от уроков, и оба сразу же отправились в путь. Пара добралась до Техаса, но там их задержала полиция, и Луизе пришлось вернуться к родителям.

Отец Луизы работал священником, и, как ни странно, его основной мотивацией для возвращения дочери было то, что он хотел, чтобы пара провела приличную свадебную церемонию, сообщает The Daily Mail.

В 1984 году пара поженилась в своем родном городе. Только родные пары были приглашены на свадьбу, и после этого они вернулись в Техас, чтобы начать новую жизнь.

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После свадьбы влюбленные поддерживали с родными минимальный контакт. Когда отец Луизы в 2012 году вышел на пенсию, то захотел навестить дочь и внуков, но Луиза отказалась. Ее отец умер в феврале 2016 года, а мать вскоре после этого.

"Луиза не приехала ни на одни похороны, хотя Дэвид принимал участие в процессе погребения", - говорит Тереза.

Несмотря на образ успешного профессионала, в жизни Дэвида Турпин все было не так радужно. В 2011 году мужчина объявил о банкротстве с долгами в размере 240 000 долларов.

В то время мужчине дали две работы - руководящую должность в одной из технологических фирм и должность директора в школе домашнего обучения в Сандкасле, где учились его 13 детей.

Наказание за преступление

22 февраля 2019 года Дэвид и Луиза Турпин признали свою вину в 14 преступлениях. Издание Los Angeles Times сообщает, что им предъявлено обвинение в одном случае пыток, четырех случаях незаконного задержания, шести случаях жестокого обращения со взрослыми иждивенцами и трех случаях жестокого обращения с детьми.

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Супружеская пара решила признаться в преступлениях, чтобы избежать суда, на котором показания должны были дать их дети.

Прокуратура в обвинении представила несколько ужасающих эпизодов семейной жизни Турпин и сообщила, что, по мнению экспертов, у детей в семье развились когнитивные и нервные расстройства, которые останутся у них на всю жизнь.