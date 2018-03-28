Слезятся глаза? 7 причин, почему это происходит

Также, чтобы избавиться от нежелательного объекта, глаз можно промыть теплой проточной водой, таким образом инородное тело просто вымоется из глаза. Жжение в глазах может быть вызвано попаданием в них химического вещества, например, бытового чистящего средства.

Хотя раздражение может проявляться в качестве небольшого дискомфорта, к попаданию химиката в глаза необходимо отнестись серьезно.

В качестве первой помощи может послужить промывание глаза проточной теплой водой. Под водой глаз необходимо держать по крайней мере 15-30 минут. После этого необходимо показаться врачу, чтобы убедиться, что химическое вещество не причинило серьезного вреда.

Простуда

Нередко при простуде "течет" нос. Но частым симптомом простуды также является слезоточивость глаз, вызванная многократным чиханием. Нередко ввиду обильной слезоточивости в уголках глаз появляется ноющая боль. Чтобы избавиться от этих неприятных ощущений в аптеке можно приобрести мази или капли, которые снимают раздражение.

Синдром сухого глаза

Состояние, при котором глаза недостаточно увлажнены, называют синдромом сухого глаза. Этот синдром появляется, например, из-за редкого моргания или недостаточного увлажнения глаза.

Этот синдром можно распознать тогда, когда глаза устают, становятся воспаленными и покрасневшими. От этого заболевания чаще всего страдают люди, которые долгие рабочие часы проводят за компьютером.

Синдром сухого глаза можно облегчить при помощи специальных глазных капель, которые на длительный период увлажняют глаз и образуют на нем защитную пленку.

Неподходящая коррекция зрения

Слезоточивость глаз может быть вызвана не только ношением грязных контактных линз или слишком длительным их ношением, но и неправильно подобранными очками. Если в повседневной жизни зрение постоянно напрягается, то глаза быстро устают, становятся сухими и часто слезоточат. Чтобы зрение не ухудшалось, необходимо раз в год посещать глазного врача или оптометриста. При ношении контактных линз или очков необходимо убедиться в правильности ухода за ними. Неправильная или редкая чистка средств коррекции зрения оказывает негативное воздействие на качество зрения и самочувствие глаза.

Конъюнктивит

Причиной появления конъюнктивита может стать бактериальная или вирусная инфекция. Она распространяется при контакте с выделениями из глаза или носа инфицированного человека, и является очень заразной.

Наиболее частыми симптомами являются зуд, раздражение слизистой оболочки глаза, покраснение и выделения из глаз. При конъюнктивите очень важно соблюдать усиленные меры гигиены.

Если «виновником» конъюнктивита является вирус, то помочь могут противовоспалительные капли, а также увлажняющие средства для глаз. В свою очередь, если причиной раздражения является бактериальная природа, то лучше всего поможет назначенная врачом антибактериальная терапия.

Ячмень