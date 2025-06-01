Фото и видео "Рига - это город любви": рэп-лирика и боль эмигранта на концерте "Касты"

31 мая в стенах некогда легендарного клуба La Rocca, а ныне концертного зала SPELET, в очередной раз выступила запрещенная в России группа из Ростова-на-Дону "Каста".
Галерею со зрителями можно найти здесь:
Напомним, группа образовалась в 1997 году. Лирика "Касты" всегда была острой, рассказывающей о социальных проблемах и неравенстве в обществе. Ростовские парни - Влади, Хамиль, Шым и Змей - с годами стали только смелее и острее в выражении своих мыслей.
Со сцены концертного зала SPELET они исполнили треки из своего нового альбома "Новинки зарубежного рэпа", но и свои главные хиты, которых скопилось немало.
Год назад участник группы "Каста" Шым (наст. имя - Михаил Епифанов) в последнем интервью на YouTube-канале "Колезев" рассказал об отъезде коллектива из России: "Для группы было неожиданностью начало войны. Неожиданностью - запрет на наши выступления. То есть мы фактически столкнулись с запретом на нашу профессию. Наши концерты отменялись звонками из администрации города, звонками из ФСБ. Это была массовая практика".
И в Риге эта боль вынужденного эмигранта была услышана...
На почти двухчасовом концерте прозвучали такие треки с нового альбома как "Эмигрант эмигранту", "Кровопровод "Дружба", "Ссылочка ВКонтакте", "Космос и говно", "Созвон", "Этого больше не будет" и "Сказка "Черная краска".
Артисты признались, что альбом продержался "ВКонтакте" всего неделю, а потом был удален. Но парни отметили, что это уже неплохо. Они были уверены, что он продержится всего пару часов.
Надо сказать, что у группы "Каста" особая связь с Ригой. Влади, Хамиль, Шым и Змей в очередной раз это подтвердили.
Влади исполнил лирический трек "Радиосигналы", а Хамиль "Закрытый космос". Клипу на "Закрытый космос" в октябре 2025 года исполнится 15 лет. Кстати, именно клип к нему "Каста" снимала в Риге, а режиссером выступил Михаил Сегал.
В интервью Юрию Дудю Хамиль (наст. имя. - Андрей Пасечный) рассказал, как была написана эта песня. В 2009 году Хамиль тяжело переживал развод. Ему предложили написать текст для рэп-песни про любовь, которая будет исполняться парнем из представителей "золотой молодежи" Ростова-на-Дону. Хамиль отказался, но он сел на студии и стал думать, а что бы он мог написать, если бы согласился:
"Начал что-то писать. Оказалось, что я на бумагу под эти мысли начал выкидывать свои переживания. Посидел так шесть часов. За шесть часов до ночи у меня получился текст".
Он показал парням, те сказали, что хороший текст. Изначально песня была написана под другую музыку. Влади предложил поменять мелодию. Тогда Хамиль обратился к битмейкеру Прометею, и уже после этого родился "Закрытый космос", который мы и знаем.
"Рига - город любви", - сказал Хамиль, обратившись к зрительному залу, а после показал пальцами сердечко.
Закончила свой концерт "Каста" хитом "Вокруг шум".
Галерея: концерт группы "Каста" в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!