Найди себя! Праздник песни перед Праздником песни! В Межапарке грандиозно прошел "Большой Концерт"

"Большой концерт" уже четвертый год подряд зовет пережить масштабный праздник латвийского пения, объединяющий артистов разных жанров на одном сцене, и послушать любимые в народе мелодии в особых аранжировках.

Концертную программу, как обычно, составили как хорошо известные, так и удивительные музыкальные композиции.