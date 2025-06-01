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Найди себя! Праздник песни перед Праздником песни! В Межапарке грандиозно прошел "Большой Концерт"

Перевод: rus.tvnet.lv

В субботу, 31 мая, на большой эстраде Межапарка уже в четвертый раз прозвучал "Большой концерт", собрав латвийских музыкальных звезд и, самое главное, общий хор зрителей! Посмотри на фото.

"Большой концерт" уже четвертый год подряд зовет пережить масштабный праздник латвийского пения, объединяющий артистов разных жанров на одном сцене, и послушать любимые в народе мелодии в особых аранжировках.

Концертную программу, как обычно, составили как хорошо известные, так и удивительные музыкальные композиции.

В концерте приняли участие такие группы, как Eolika, Astro'n'out, Carnival Youth, Very Cool People и Tautumeitas, музыканты Жорж Сиксна, Интарс Бусулис, Зигфрид Муктупавелс, Крис Ноа (Chris Noah), Патриша (Patrisha), Финкис, Андрис Кейшс, Озолс, Кристине Паже, оперная певица Сонора Вайце, скрипач Роберт Баланас, хор Maska и другие.

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