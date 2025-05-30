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За что хейтят Брежневу, а Брэд Питт заговорил о разводе?

Слухи недели
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За что хейтят Веру Брежневу?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в сети активно пишут о Вере Брежневой, Брэде Питте и Крис Дженнер. 

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

https://popcake.news/news/pomolodela-na-30-let-kris-dzhenner-udivila-poklonnikov-svoim-novym-liczom

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За что хейтят Веру Брежневу?
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