За что хейтят Брежневу, а Брэд Питт заговорил о разводе?
Слухи недели
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в сети активно пишут о Вере Брежневой, Брэде Питте и Крис Дженнер.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
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