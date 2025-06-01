Почему визит Пугачевой в Юрмалу - это событие?

На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala Юлия Жагунова работает уже третий год. Встреча со знаменитыми людьми для нее не является чем-то уникальным, так как она уже 16 лет работает в сфере где пересекается со звездами и смотрит на них, как на обыкновенных людей.

"Приезд Аллы Борисовны и Максима - это всегда событие. Я вижу это исключительно только как один феномен: народная любовь. Народная любовь, она заключается ровно в этом. То есть, как мы знаем, Алла Борисовна не поет уже огромное количество лет. Не дает концертов, даже в принципе не участвует в каких-либо мероприятиях и фестивалях. Они близко дружат с Лаймой. Максим всегда рядом, как ее супруг", - говорит она.

По словам Юлии, способность Галкина "внедриться в нашу культуру поразила не только русскоязычную часть населения, но и огромное количество латышей". "Многие люди более старшего поколения, они помнят, как они восторгались Аллой, когда она еще была звездой сцены. Она не зря названа Примадонной. Просто так таких регалий не дают!" - уверена женщина.

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