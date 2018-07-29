Windows 10 отменит принудительную загрузку обновлений

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает CNET.

Издание отмечает, что всем пользователям этой платформы почти повсеместно придется переживать настойчивость Windows Update. Как только вы оставите компьютер на несколько минут, ОС начнет произвольно его обновлять.

Предполагается, что таким образом компьютер определит, будет ли использоваться компьютер в выбранное время.

Желание операционной системы устанавливать обновления, даже если пользователь работает с устройством и пока этого не желает, чрезвычайно раздражает, но разработчики обещают это исправить.

"Мы хотим облегчить эту головную боль. Мы обновляем логику перезагрузки устройств на Windows 10. Новая система установки обновлений будет более адаптивной. Благодаря машинному обучению до перезагрузки мы будем проверять, использует ли клиент устройство в данный момент. Также мы попробуем распознать, когда пользователь ненадолго отлучается от компьютера, чтобы выпить чашку кофе и вернуться вскоре к работе", – заявил руководитель Windows Insider Дона Саркар.

По данным издания, сейчас модель тестируется компанией, и Microsoft видит "многообещающие результаты". Разработчики планируют постоянно обновлять систему благодаря тому, что она работает на базе облачных технологий.