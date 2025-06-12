На загруженном перекрестке в Риге изменится схема движения

На пересечении улиц Пиедруяс и Пилдас обещают улучшить организацию движения, чтобы повысить пропускную способность перекрестка.

После внедрения изменений будет запрещен левый поворот с улицы Пилдас в направлении улицы Пиедруяс при движении от улицы Вестиенас. Также на улице Пилдас движение транспортных средств будет регулироваться одной фазой светофора с небольшой задержкой в конце фазы для направления со стороны улицы Вестиенас.

Одновременно будет скорректирована работа двух светофорных объектов рядом с туннелем под улицей Пиедруяс, что позволит автобусам предприятия Rīgas satiksme, следующим из 7-го автобусного парка, проезжать оба светофора без задержек.

Сегодня будут установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка и изменена программа работы светофоров.